Facebook Messenger Gruplarını Kontrol Etmek Artık Daha Kolay

Neredeyse Facebook'tan ayrı bir sosyal platform olan 'Facebook Messenger'da kalabalık grupları kontrol etmek daha kolay hale geliyor.

Facebook çıkışlı Messenger uygulaması, bugün geliştirilen bir grup sohbeti özelliği sayesinde Facebook'tan tamamen bağımsız kendi başına bir uygulama olma yolunda ilerliyor. Tıpkı WhatsApp gruplarındaki gibi 'grup yöneticisi' olan her kişi artık gruba başka insanları dahil edebilir, üyeleri kaldırabilir veya istediği herhangi bir kişiyi 'grup yöneticisi' yapabilir.

Bu yeni özellikler sayesinde artık 250 kişiye varıncaya değin kişiyi tek seferde gruba dahil edebilir, yeni kişileri kolayca gruba dahil edebilirsiniz. Grup sohbeti içerisindeki herkes özel bir bağlantı oluşturabilir ve sohbete dahil etmek istedikleri kişi ile direkt bağlantı kurabilirler.

Facebook, bir süredir Messenger uygulamasına bir hayli önem veriyor. Geçtiğimiz yıl da @mentionlar, Messenger emojileri, grup ödemeleri ve 50 kişiye kadar destekleyen görüntülü ve sesli arama özelliklerini tanıtmıştı. Daha yakın zamanda ise Messenger Lite uygulaması için olan video uygulamasını geliştirerek düşük bütçeli telefonlarda da ulaşılabilir hale getirdi. Zaten sizin de gözlemleyebilidiğiniz kadarı ile Facebook hesabı olmadan da Messenger'a kaydolabilmeniz, onu tek başına bir sosyal platform yapmış durumda.