Facebook Çalışanları Facebook'un Geleceği Konusunda Endişeli

Facebook krizi, kullanıcıları etkilediği kadar Facebook çalışanlarını da olumsuz yönde etkiliyor.

Facebook, kurulduğu günlerden beri en zor zamanlarından birini geçiriyor. Bu durum, 2 milyarı geçen kullanıcıların canını sıktığı gibi Facebook çalışanlarını da zorluyor. Facebook’un Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde ve Brexit olayında seçmenleri manipüle ettiğinin ortaya çıkmasının ardından tepkiler büyümeye devam ediyor. 50 milyon Facebook kullanıcısının önemli verilerini Trump cephesi için çalışan bir firmaya veren Facebook, bu kötü durumdan kurtulmak için şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in açıklama yapması bekleniyor.

Çalışanlar, Zuckerberg’ten şirketi koruması ve savunmasını isterken, genç CEO adeta şoka girmişçesine hiçbir şey yapmamaya başladı. Salı günü düzenlenen şirket toplantısına dahi katılmayan Zuckerberg, basına da açıklama yapmadı. Şirketin üst düzey yöneticilerinin sessizliğini koruması hem kullanıcıları hem de çalışanları germeye devam ediyor.

Cambridge Analytica isimli şirkete 50 milyon insanın bilgilerini verdiğini fark eden Facebook, daha sonrasında bu bilgileri kendi veritabanından silerek olayı örtmeye karar verdi. Bu durum pek çok Facebook çalışanını kötü yönde etkiliyor. Medyanın Facebook’a yüklenmesi ile her geçen gün daha da dramatikleşen bu olay, zamanında Myspace’in yaşadığı çöküşe benzer bir çöküşün yaşanmasını sağlayabilir.

Facebook’un Kaderi Myspace’e mi Benzeyecek?

Facebook, gerek WhatsApp gerekse de Instagram ile dünyanın en büyük sosyal ağına sahip bir şirket. Buna rağmen kullanıcılarının verilerini güvenli bir şekilde koruyamaması, şirketi çok zor duruma soktu. İnsanların Facebook’u silmek için eylemler yaptığı bugünlerde, bu olayları durduracak tek kişi Mark Zuckerberg olacaktır. O da konu hakkında açıklama yapmaktan kaçınmaya devam ediyor.

Çalışanlar Ne Düşünüyor?

Burada asıl konu, Facebook’un gerçekten seçimlerde taraf tutup insanlara manipule edip etmediği. Eğer bunları bilerek ve isteyerek yaptıysa, Facebook gibi devasa bir şirketin batışını dahi görebiliriz. Bu konuda korku içinde olan Facebook çalışanları, Facebook’un böyle bir olayda suç ortağı olduğuna inanmak istemiyorlar, ancak pek çoğu Zuckerberg ve Sandberg’in neden bir hayalet gibi davrandığını anlayamıyor.

Mark Zuckerberg çıkıp net açıklamalar yapmadığı sürece bu konuşmaların ardı arkası kesilmeyecek gibi duruyor.