Yılın en öneml konferanslarından biri, bu yıl Türkiye'de de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

2007 yılından bu yana Facebook tarafından organize edilen ve özellikle sosyal medya devi şirketin yeni ürünlerini, projelerini ve gelecekte atmayı planladıkları adımlarını açıkladığı F8 Geliştirici Konferansı, bu yıl Türkiye'de de yapılacak.

F8 Geliştirici Konferansı, aslı Amerika merkezli olarak eş zamanlı çeşitli ülkelerde düzenlenen bir konferans. İşte bu yıl eş zamanlı konferansın olacağı ülkelerden biri de Türkiye. Dünya genelinde 45 ülkede F8 konferansı düzenleyecek Facebook'un Türkiye'deki yer tercihi ise Ankara. 18-19 Nisan'da San Jose, Kaliforniya'da yapılacak F8 Geliştici Konferansı'nın dünya genelinde eş zamanlı düzenleneceği şehirlerden biri olacak Ankara'da da 'F8 Ankara' etkinliğinin başlangıç tarihi 18 Nisan.

18 Nisan Salı günü ODTÜ Teknokent, İkizler Binası Konferans Salonu'nda 18:30'da başlayacak ve Türkiye'deki geliştiricilere yönelik olacak konferansa buradan kayıt yaptırabilirsiniz. F8 konferansının detaylı bilgilerine ise buradan ulaşabilirsiniz.