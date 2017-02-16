Facebook İş Arayanları, İşverenlerle Buluşturuyor!

Sosyal medya servisi yıllar boyunca eski tanıdıkları ve aile fertlerini buluşturma amacı güttü. Ne var ki Facebook, adımlarını birkaç seviye öteye taşıdı.

Facebook artık yalnızca aileleri ve arkadaşları bağlamak için bir araç olmayı hedeflemiyor. Şirketin niyeti iş verenleri ve iş arayanları da buluşturmak.

Sosyal medya servisi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD ve Kanada'daki işletmelerin Facebook Sayfaları aracılığıyla iş ilanları oluşturmasına ve iş arayanların bu ilanlardan faydalanmasına olanak tanıyacağını açıkladı. Facebook geliştirdiği yeni uygulama, Microsoft'un da hissesi bulunduğu Linkedin, Glassdoor ve Monster.com'a doğrudan rakip konumda. Facebook araçları ABD işçilerinin yaklaşık yarısını istihdam eden kesimi ve KOBİ'leri hedefliyor.

İşletmeler Facebook'ta iş ilanlarını ücretsiz olarak yayınlayabiliyor ama "özel kampanyalar" için şirkete ödeme yapmaları gerekli. Facebook, kullanıcıları sosyal paylaşım ağında tutmak için pek çok neden sunuyor ve bunu, kelimenin tam anlamıyla daha fazla reklam sunmak üzere uzatıyor. İş ilanları, şirketin yeni "İşler" segmesinde, masaüstünde ve mobil cihazda görülebilecek.

Facebook'un reklam başkan yardımcısı Andrew Bosworth, "Facebook'un sayfalarında iş ilanları yayınladıktan sonra, gözümüzün önünde duran ve dikkat etmediğimiz bir fırsat keşfettik. Böylece söz konusu araçları geliştirmeye karar verdik. Üstelik yaptığımız anketler sonucunda KOBİ'ler Facebook'un gücünü ne kadar önemsediklerini bildirdi. Şimdiden beklentileri aşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.