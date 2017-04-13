Facebook Messenger, aldığı tepkilere rağmen büyümeye devam ediyor. Uygulama 1.2 milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşarak, başarılı grafiğini gözler önüne serdi.

Facebook Messenger, dünya üzerinde en çok indirilen uygulamalardan birisi olarak dikkat çekiyor. Facebook’un sunduğu ve Facebook üzerinden arkadaşlarınızla mesajlaşmanız için geliştirilen uygulama aslında içeriğinin o kadar fazla dışına çıktı ki, kullanıcılar bu durumdan şikayet etmeye başladı.

Ancak durum yalnızca şikayetler üzerinden yürümüyormuş anlaşılan. Zira Facebook’un salı günü yaptığı açıklamada, Facebook Messenger’ın 1.2 milyardan fazla aktif kullanıcısı olduğu bildirildi. Geçen Temmuz ayında 1 milyar olarak açıklanan kullanıcı sayısı 1 sene olmadan, yaklaşık 9 ay içerisinde 200 milyon insanı kazanmış gözüküyor.

2016 sonbahar aylarında gündeme gelen uygulamanın yavaşlaması ve özelliklerinin genişlemesi, tepkilere yol açmıştı. Son günlerde yeni güncelleme ile birlikte Snapchat hikaye özelliği, M yapay zeka önerisi gibi özellikleri alan uygulama, ufak çaplı tepki ile karşılaşmış olsa da, dünya üzerinde birçok kullanıcının aktif bir şekilde kullandığı düşünüldüğünde Facebook açısından pek sıkıntı yaratmış gibi gözükmüyor.