Facebook Messenger İle Yapabileceğiniz 5 Güzel Şey!

Facebook Messenger üzerinden yapabileceğiniz 5 güzel özelliği sizler için listeledik.

Facebook Messenger, Facebook’un arkasında gizlenmiş bir “yardımcı uygulama” olmaktan uzaklaşıyor. Facebook’tan ayrı olarak giriş yapılabilen uygulama birçok farklı özelliği bünyesinde bulunduruyor. Birçok şeyi aynı anda birleştiren platform, yalnızca sohbet etmenin dışında, birçok kullanışlı alanda kullanılabilmeye başlandı. Bugün sizlere Facebook Messenger kullanarak gerçekleştirebileceğiniz 5 farklı özellikten bahsedeceğiz.

Para gönderme

Facebook Messenger’dan arkadaşınıza parayı kolaylıkla gönderebilir veya arkadaşınızdan para alabilirsiniz. Bunu sağlamak için yapmanız gereken ilk adım, uygulamanın en güncel sürümüne sahip olmak ve Facebook Messenger’a bir banka kartı eklemek.

Bu özellik şu anda ülkemizde aktif değil, ancak yakın zamanda tüm dünyada aktif olması bekleniyor. İleride hiçbir banka hesabına girmeye gerek kalmadan, Facebook arkadaşınıza para gönderebileceksiniz.

Efsane mobil oyunlar

Bir dönemin Farmville rüzgarını atlatmış olsak da Facebook üzerinden oyun oynamak hiçbir zaman bitmedi. Hala milyonlarca kullanıcı yüzlerce oyun içerisinden istedikleri oyunları oynayabiliyorlar. Üstelik bu oyunlar mobil platform dışında bilgisayarlarınız üzerinden de rahatlıkla oynanabiliyor.

Uber veya Lyft arabalarını çağırma

Son zamanlarda ülkemizde de popülerleşen Uber, taksicilerle ters köşe yaşasa da, kullanıcılara sunduğu rahatlığın çok daha fazla olduğunu söylemek gerekiyor. Messenger üzerinden Uber taksiyi konumunuza çağırabilir ve rahatlıkla yolculuk yapabilirsiniz.

Yemek sipariş verin

Facebook yapay zekalara önem verdikçe botlar ön plana çıkmaya başladı. Bu botlar yalnızca Kim Kardashian ve Albert Einstein’la konuşmayı değil, aynı zamanda Domino’s Pizza gibi yemek firmaları için de kullanılıyor. Eğer siz de isterseniz Domino’s pizzanızı Facebook Messenger’dan mesaj olarak sipariş verebilirsiniz.

Gizli, şifreli görüşmeler/yayın

Facebook kısa süre önce şifreli sohbetleri başlattığını duyurdu. Bazı kullanıcılar için gizlilik çok büyük önem arz ediyor. Bu gizli görüşmenin fazla reklamı yapılmaması birçok kişinin gözünden kaçmasını sağladı. Aslında son derece basit bir şekilde gizli görüşme oluşturabilirsiniz. Görüşmeyi oluşturmak için, sohbet etmeye gidin ve küçük “i” simgesine dokunun. Burada çıkan seçeneklerden “Gizli Konuşmaya Git” seçeceğini tıklayın.

Bu özelliklerin bazıları ülkemizde aktif olmasa da ileriki dönemlerde ülkemiz dahil birçok ülkede yayınlanmasını bekliyoruz. Facebook Messenger’ın bu tarz özelliklere sahip olduğunu biliyor muydunuz ve bu özellikler ne kadar kullanışlı?