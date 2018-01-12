14 yıldır polislerin elinden kurtulmayı başaran ünlü Yakuza Lideri Shigeharu Shirai'yi, dövmeleri için Facebook'ta Shirai'nin fotoğrafını paylaşan bir Facebook kullanıcısı yüzünden yakalandı!

Her gördüğümüzü Facebook'ta paylaşmak, özellikle de büyüklerimizin epeyce garip bulduğu bir davranış. Ancak Facebook'ta Taylandlı bir "dövme paylaşım grubu" sahibi, yaptığı paylaşım sayesinde 14 yıldır polislerin elinden kaçmayı başaran Yakuza (Japon mafyalarına verilen ad) Lideri'nin yakalanmasını sağladı. Sahilde gezerken yarı çıplak ve dövmeli olarak gezen 74 yaşındaki Yakuza Lideri Shigeharu Shirai'nin fotoğrafını çeken ve paylaşan Facebook grubu yöneticisi, fotoğrafı çekerken çektiği kişinin kim olduğunu bilmediğini ifade etti.

Karşıt bir Yakuza Lideri'nin ölümünden dolayı 14 yıldır aranan Shirai, Tayland ve Japonya'daki yetkililere göre, 2003'te işlediği cinayetten sonra 2005'te Tayland'ın başkenti Bangkok'a kaçtığı biliniyordu. Geçtiğimiz Ağustos ayında ise Taylandlı "dövme grubu sahibi" bir Facebook kullanıcısı, Shirai'nin dövmelerini beğendiğinden dolayı, Facebook'ta fotoğrafını paylaştı.

Shirai'nin bir bankta otururken ve üstü çıplak ve dövmeleri açık bir şekilde fotoğrafını çeken Facebook kullanıcısı, çektiği kişinin Yakuza lideri olduğundan haberdar değildi. Ancak Japonya ve Tayland'daki istihbarat teşkilatları Shirai'nin dövmelerini ayrıntılı bir şekilde tarif eden bir arama emri çıkartmıştı. Bu fotoğraf sayesinde 14 yıldan sonra Shirai'nin yeri ile ilgili en net ipucunu yakalayan Tayland'ın polis teşkilatı aramalara tekrardan başladı.

Aramalar sonucu Yakuza lideri Shirai'nin yeri bulundu ve Tayland'daki polis teşkilatı Yakuza liderini geçtiğimiz günlerde tutukladı. Japonya'ya iade edilecek olan Yakuza liderinin sorgulamalarının sürdüğü ancak cinayeti itiraf etmediği verilen bilgiler arasında. Ancak 14 yıldır aranan Shirai Yakuza ile bağlantısı olduğunu kabul etti. Umarız fotoğrafı çeken arkadaşın başına kötü şeyler gelmez.

Yine de 14 yıldır bulunamayan bu kadar azılı bir suçlunun başını yakanın, bir sosyal ağ paylaşımı olması oldukça ilginç. Yine de bu veri gizliliğimizle ilgili oldukça endişe verici bir takım sinyaller de vermiyor değil. Mafya liderinin yakalanması her ne kadar iyi bir örnek olsa da, kendi kendimizi gözlediğimiz bir gözetim toplumunda yaşıyor olmak insanı korkutmuyor değil. Siz ne düşünüyorsunuz?