ABD seçimlerinde bazı müdahalelerde bulunduğu iddia edilen Facebook, bu durumun önüne geçmek için araştırma komisyonu kuruyor.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, "sosyal medyanın seçimler üzerindeki etkisi" konusuna bir çözüm getirmek istiyor. Dünya'nın en büyük sosyal medyası konumunda olan Facebook, sosyal medyanın seçimlere etkisini ortaya çıkarmak için yeni bir araştırma başlattı. Araştırma, ABD'de yapılan 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde yanlı paylaşımları öne çıkardığı iddia edilen Facebook'un CEO'su Zuckerberg'in bu konuyla ilgili çıkacağı mahkemeden bir gün önce başlatıldı.

Facebook sayfasında yaptığı bir paylaşımda Zuckerberg, 2018 yılındaki en önemli önceliklerden birinin, seçimlere sosyal medya üzerinden yapılan müdahaleleri engellemek olduğunu belirtti. Bu etkileri araştırmak için yeni bir komisyon oluşturan Facebook, yapılan ağır eleştirilerden dersini almış gibi görünüyor. Bağımsız araştırmacılardan oluşturulan komisyon, ABD'nin uzman akademisyenleriyle beraber çalışma yürütecek. Facebook'un tüm kaynaklarına erişebilecek olan bu komisyon, elde edilen verileri Facebook'un onayını almadan paylaşma hakkına sahip olacak.

"Geriye baktığımızda, 2016 seçimlerine yapılan müdahaleleri tanımlamakta oldukça yavaş kaldık. Gelecek seçimlerde çok daha iyi olmamız gerekiyor." şeklinde bir açıklama yapan Zuckerberg, hatasının farkına varmış durumda. Facebook, bu yıl ABD, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da yapılacak seçimlere yapılan müdahaleleri en hızlı şekilde tespit etmek için gerekli araştırmayı yapacak.

Cambridge Analytica skandalından sonra ciddi bir çöküş yaşayan Facebook, bulunduğu durumu düzeltmek adına elinden geleni yapıyor gibi görünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook'un seçimler üzerindeki etkisi ne düzeyde?