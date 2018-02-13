Facebook, son yıllarda sürekli haber akışı algoritmasını değiştiriyor. Yayıncılar tarafından eleştiri almasına rağmen algoritmada yenilikler yapmaya devam eden Facebook, son açıklamalarıyla yine çok konuşulacak.

Facebook'un uzun zamandır kullandığı ünlü "hızlı hareket edin ve bir şeyleri değiştirin" lafı değişmişe benziyor. Ünlü teknoloji devinin yöneticileri yaptıkları son açıklamada, "eğer Facebook, şirketiniz için faydalı değilse Facebook'tan ayrılın" diyerek agresif bir tutum sergiledi. Facebook'un bu sert sözleri büyük tepki topluyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü "Recode's Code Media" adlı konferansta bazı açıklamalarda bulunan Facebook yöneticileri Campbell Brown ve Adam Mosseri, tepki çeken bazı açıklamalarda bulundu. Yayıncılara ve şirketlere seslenen yöneticiler, "Eğer Facebook'ta geçirdiğiniz süre şirketiniz veya sizin için faydalı değilse, kolay bir şekilde Facebook'tan ayrılabilirsiniz. Bunda çekinecek bir şey yok." diyerek dikkatleri üzerine çekti. 50 dakikalık konuşmada birkaç kez bu laflarını tekrar eden yöneticiler şaşkınlıkla izlendi. Facebook yöneticisi Brown ayrıca "Facebook'ta olmamak size daha faydalı olacaksa derhal Facebook'u bırakmalısınız." diyerek insanları uyardı.

Bir şirket yöneticisi ise çıkıp şunları söyledi: "İnsanlar Facebook'a haber izlemek için gelmiyor, arkadaşlarının ve akrabalarının neler paylaştığını görmek için giriyorlar. Bu ilk zamandan beri böyleydi, insanlar yeni arkadaşlıklar edinmek ve arkadaşlarının paylaştığı şeyleri merak ettikleri için Facebook'ta zaman geçiriyor." Son zamanlarda yapılan haber akışı düzenlemesinin buna uygun olarak düzenlenmesini istedi.

Konuşmaya haber yayıncıları, reklamverenler, yatırımcılar, sıradan kullanıcılar da katıldı. Herkes görüşünü dile getirirken haber akışının düzenlenmesini istediklerini söylediler. Aynı gün bir rapor yayınlayan Wired, genç kuşağın Facebook'tan kaçmakta olduğunu ve Snapchat gibi daha interaktif rakip firmalara yöneldiğini belirtti.

Geçtiğimiz aylarda, eski Facebook çalışanları Sean Parker ve Chamath Palihapitiya, sosyal medyanın hayatımızı olumsuz etkilediğinden bahsetmişti. Salesforce şirketinin CEO'su Marc Benioff, Facebook'un sigara gibi bağımlılık yarattığını ve bunun kontrol edilmesi gerektiğini belirtmişti.

Tüm bu sorunlara rağmen, Facebook yöneticileri Brown ve Mosseri'nin mesajı açıktı: "Facebook, kalmanız için size yalvarmayacak. İstediğiniz zaman ayrılabilirsiniz." Brown'un sözlerine tepki gelince ise araya girerek "Benim görevim insanları Facebook'ta tutmak değil. Facebook yayıncılarını mutlu etmekle uğraşacak vaktim yok. Benim görevim Facebook'ta kaliteli haberlerin yer alması ve Facebook'ta kalmak isteyen kullanıcıların işlerine fayda sağlayacak geliştirmeler yapmak." dedi ve ekledi: "Bu ihtiyaçları karşılamak için yoğun çalışıyoruz. Sahte haberleri engellemek ve gerçekten kaliteli içerikleri ön plana çıkaran bir sistem üzerinde uğraşıyoruz. Fakat bunu beğenmeyen yayıncılar Facebook'tan ayrılmakta özgürler. İçinde haber olmayan bir Facebook hayal edemiyorum."

Facebook tüm tepkilere rağmen geri adım atmayacak gibi görünüyor. Yayıncıların asıl tepki gösterdiği konu, Facebook'un sürekli değişen haber akışı algoritması. Her yeni güncellemede sayfalarında büyük hasar gören yayıncılar, Facebook'un artık algoritma değişmesini istemiyor. Facebook ise sürekli haber akışını iyileştirmeye yönelik yenilikler getiriyor. Bakalım bu kavganın sonu nasıl bitecek?