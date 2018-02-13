Facebook'tan Yeni Özellik: "Liste Paylaşma"

2017'de geçirdiği çalkantılı dönemin ardından, 2018 yılında daha stabil bir yıl geçirmeyi planlayan Facebook'tan yeni bir özellik geliyor.

2018 yılında sosyal mecra olarak Twitter'a kayan kullanıcılarını geri kazanmayı hedefleyen Facebook, kullanıcılarına paylaşım yapmaları için yeni bir özellik kazandırıyor. Yeni gelecek olan özellik sayesinde kullanıcılar güzel bir görselle birlikte, istedikleri herhangi bir konuda listeleme yapabilecekler.

Kullanıcılar bu özelliği hem madde madde hem de rakamla listeleme yapmak için kullanabilecekler. Bu özelliğin asıl kullanım alanı 'Yapılacaklar Listesi' oluşturmak olarak görülüyor. Bununla birlikte '2017'de izlenen filmler' gibi, 'bu ay gezilecek yerler' gibi kullanıcıların istediği alanlarda istediği listelemeyi yapmasına izin verilecek.D

Devrimsel bir yenilik olmasa da Facebook'un kullanım kolaylığı açısından sunduğu hoş bir özellik olarak bakabiliriz buna. 10 küsür yıldır genel tasarımında ufak tefek dokunuşlar dışında çok da büyük bir yeniliğe gitmeyen Facebook'un görsel olarak hoş duran bir yenilikle karşımıza çıkması 2018 yılında tasarım olarak da farklılıklar planladığını gösteriyor olabilir mi? Siz bu yeni özelliği güzel buldunuz mu? Yorumlarda bizle paylaşabilirsiniz.