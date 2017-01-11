Facebook ve Messenger Bataryanızın Ömründen Çalıyorsa Çözümü Çok Basit!

Facebook ve Messenger uygulamalarında son günlerde bazı sıkıntılar yaşanıyor. Neyse ki çözüm basit: Tekrar başlatmak.

Eğer akıllı cihazının pili Facebook ve Messenger uygulamaları tarafından hızlıca tüketiliyorsa, söz konusu uygulamaları tamamen sonlandırıp yeniden başlatmanız önerildi. Öneri, bizzat Facebook Başkan Yardımcısı David Marcus'tan geldi.

Dünden beri yabancı forum ve bilişim sitelerinde bazı şikayetlere rastlıyoruz: Pil ömrünün dramatik bir hızda tüketilmesi. Şikayette bulunan kullanıcıların, bunun Facebook ve Messenger açıkken gerçekleştiğini savunuyor.

Söz konusu problemin kaç kullanıcıyı etkilediği bilinmese de; Facebook yönetimi, konuya duyarsız kalmadı. David Marcus, Twitter paylaşımında, söz konusu uygulamaların sona erdirilip tekrar başlatılmasını tavsiye etti. Eğer bu da çözüm olmazsa, iki uygulamayı da yeniden kurmanız tavsiye ediliyor. David Marcus, "sorunun saptandığını ve giderildiğini" belirtirken kullanıcılardan da özür diledi.

Marcus; kullanıcılara, Facebook uygulamasının beta sürümlerini değil, tam sürümlerini kullanmak konusunda çağrıda da bulundu.