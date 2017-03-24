Facebook Yorumları 'Sohbet Baloncukları' Şeklinde Gözükecek

Facebook, haber akışındaki yorumların görünümünü değiştirmek için yeni tasarımı test etmeye başladı.

Facebook, mobil uygulama ve diğer ekranlarda yaşadığımız deneyimi daha anlaşılabilir kılmak için çalışmalarına devam ediyor. Üzerinde çalıştığı kesinleşen değişiklik ise yapılan yorumları tıpkı mesaj uygulamarındaki gibi “sohbet baloncukları” şekline getirmek.

Sosyal medya devi, kullanıcılar Messenger'da nasıl sohbet ediyorsa o görünüme benzer şekilde olması beklenen yeni bir haber akışı görünümünü test ediyor.

Yeni görünüm yorumun üstündeki kullanıcıların adını ve profilini yan tarafta gösterecek gibi, şu an son görünüm netleşmese de bu formdan uzaklaşılacağını düşünmüyoruz. Yapılan testler esnasında alınan ekran görüntülerini aşağıda görebilirsiniz. Sol tarafta şu an kullandığımız görünüm, sağ tarafta ise test aşamasındaki görünüm bulunuyor:

Firmanın yaptığı basın açıklaması şu şekilde: "Facebook'u konuşmalar yapmak için daha ilgi çekici bir yer haline getirmek için her zaman çalışıyoruz. Dolayısıyla, haber akışı üzerinde birden fazla tasarım güncellemesini test ediyoruz, söz konusu ‘sohbet balonları’ yayınlar hakkında yorum yapmak için daha akıllıca bir yol olacak”

Facebook, henüz yeni formatın tüm kullanıcılar için geçerli olup olmayacağı konusunda bir karara varmadı. Ancak biliyoruz ki böyle radikal değişiklikler bir bölgede uzun süre kalmaz, gerekli değişiklikler son haline gelince bütün dünyadaki kullanıcılara sunulur.

Sizce bu tasarım değişikliği Facebook yorumlarınızdaki akışı nasıl etkiler= Yorumlarınızı bizimle hemen aşağıda paylaşabilir, solda bulunan emojiler ile yeni tasarıma yönelik beklentinizi ifade edebilirsiniz.