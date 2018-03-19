Fappening Sızıntılarına Bir Kadın Oyuncu Daha Kurban Gitti!

Suits dizisi ve Patrondan Kurtulma Sanatı gibi filmlerle tanınan İngiliz Kraliyet ailesi üyesi Meghan Marke, Fappening olarak bilinen akımın yeni kurbanı oldu.

Yaklaşık 3 yıl önce başlayan ve ünlülerin iCloud hesaplarını ele geçiren bir grup hackerın neden olduğu Fappening sürecinde onlarca kadın ünlünün uygunsuz görüntüleri internete sızdırılmıştı. İngiliz kraliyet ailesinden Prens Harry ile evli olan, dizi ve filmlerle adını dünyaya duyuran Maghan Marke, saldırganların yeni kurbanı oldu.

Marke’ye ait olduğu iddia edilen üstsüz görüntüler, internete sızdırıldı. Konu hakkında Kingston Sarayı’ndan yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor.



Meghan Marke ve Prens Harry

Korsanlar, görüntüleri İngiliz hükümetini hedef alan bazı taleplerle birlikte yayınladılar. Bu taleplerin karşılanmaması halinde görüntülerin daha fazlasının da yayınlancağını belirttiler. Ancak bekleyişleri sırasında Marke’nin söz konusu üstsüz görüntüsünü açığa çıkardılar.

Görüntüleri yayınladığı iddia edilen sitenin, daha önce çeşitli Fappening sızıntılarına da ortaklık ettiği söyleniyor. Yani görüntülerdeki kişi gerçekten de Maghan Marke olabilir. Kraliyet olay üzerine soruştuma yürütse de henüz kaynaklar net olarak tespit edilebilmiş değiller.



Meghan Marke / Suits

Fappeninig akımına kurban güden ünlülerin büyük kısmının görüntüleri, kişisel iCloud hesaplarının ele geçirilmesiyle açığa çıkmıştı. Siber suçlular, bu girişimlerinin ardında elbette maddi çıkar kaygısı güderek fidye taleplerinde bulunuyorlar. Çoğu zaman bu talepler kurbanlar tarafından dikkate bile alınmıyor. Ünlü kişilerin her gün yüzlerce tehditle karşılaştığı düşünülürse bu mesajların görmezden gelinmesi çok normal.

Fappening soruşturmalarında, ekipler tarafından kimlikleri açığa çıkartılan korsanların çoğu tutuklandı. Ancak bu akımın büyümesi, ekibin daha geniş olduğu yönündeki şüpheleri de kuvvetlendiriyor.