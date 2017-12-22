Fatih Terim'in dün akşam paylaştığı tweet, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırarak en çok etkileşim alan tweet oldu.

Türkiye’nin en ünlü futbol isimlerinden Fatih Terim, dün resmi Twitter hesabından 3. tweet’ini attı. Bu 3. tweet spor camiası için o kadar önemliydi ki, yalnızca 40 dakika içerisinde Türkiye’de en çok beğeni alan Tweet rekorunu kırdı.

Bir kez daha Galatasaray’a döndüğünü açıklayan başarılı teknik direktör, “Nerede Kalmıştık…@GalatasaraySK” mesajını paylaşarak tüm Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Tüm Türkiye diyorum, çünkü dün akşam yaşanan olay hemen hemen tam olarak böyle. Çünkü Galatasaray’lılar bu tweet’ten sonra sevinçten uyuyamazken, diğer takımların taraftarları da Fatih Terim’in yeniden Galatasaray’a gelişini kendi açılarından takip etti.

Fatih Terim’in paylaştığı tweet 49 bin yorum, 154 bin retweet ve 246 bin beğeni ile Twitter Türkiye aleminin en çok etkileşim alan Tweet’i oldu. Bu olayın ardından Galatasaray SK’dan da bir tweet gönderildi. Fatih Terim’in paylaştığı tweet kadar olmasa da yine son derece yüksek bir etkileşim oranı yakaladı.

Galatasaray, son oynanan maçtan sonra Tudor’u göndermiş ve yerine Galatasaray’da “İmparator” diye anılan ve sayısız kupanın ardındaki isim olan Fatih Terim’i getirdi. Hem Fatih Terim’e hem Galatasaray camiasına hem de tüm Türkiye futbol camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Umarım bol çekişmeli, ancak dostluğun hiçbir zaman bozulmadığı bir lig görme fırsatı yakalarız.