FBI, Rus Hackerların Kullandığı Gizli Kod Adlarını Paylaştı!

Siber hedef olarak Amerika'yı merkeze koyan ve bu nedenle de FBI'ın radarına takılan Rus hackerların kod adları, FBI tarafından açıklandı.

Amerika ve Rusya arasındaki 'siber gerilim' her geçen gün giderek artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya'nın, Amerikan başkanlık seçimlerine gerçekten de siber sistem üzerinden müdahale ettiğinin tespit edilmesinin ardından iki ülke arası bir gerginlik baş göstermişti.

Şimdi ise FBI ve Ulusal Güvenlik Departmanı, ''kötü niyetli siber faaliyetler'' çerçevesinde Rus hacker'lar tarafından kullanılan gizli kod adlarını içeren kapsamlı bir liste hazırlayarak bu listeyi sunmuşlar. Listede özellikle 'dük' ve 'ayı' isimleri sıklıkla kullanılmakta (Ruslara özel iki şey olduğundan pek şaşırmadık).

Listede kod adları bulunan isimler, yabancı hedeflere yönelik olarak çalışmalar yürüten Rus askeri ve sivil istihbarat servisleri ile doğrudan alakalı isimler imiş.

Bir süre önce görevini devretmeye hazırlansa da hala Amerikan Başkanı olan Barack Obama, Rus yetkililere yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını açıklamış ve bu açıklamanın ardından ABD'deki 35 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi kararı alınmıştı.

Ayrıca Obama, ''bu hamlemiz Rusya'ya karşı olan yanıtımızın tamamı değil. Rusya'nın hem kötü niyetli siber faaliyetleri konusunda, hem de son ve daha önceki seçimlerimiz konusunda gerçekleştirdiği müdahalelerle ilgili olarak kongreye bir rapor sunulacak'' açıklamasında bulundu. Obama'nın bu açıklamasının ardından da FBI'dan haberimize konu olan hacker listesi geldi.

Tabii ABD giderek tutumunu sertleştirse de Rusya cephesi de boş değil. Rus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, ''düşmanca tutumlar sergilenen adımlar atıldıkça Washington da bu adımların karşılığını alacak'' dedi ve şunları ekledi: ''ABD'deki Rus diplomatlara karşı sergilediği bu tutum, Rusya'daki Amerikan diplomatlara karşı da aynı şekilde uygulanacak. Obama ve yönetimindekiler, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geleceğini düşünmeden adım atıyorlar fakat tarih bu 'bizden sonra gelenler uğraşsın' tutumlu tavrı unutmayacaktır.''

Bakalım iki ülke arasında giderek tırmanan bu siber temelli gerginlik ne gibi sonuçlar doğuracak? Donald Trump başa geldiğinde bu iki ülke arasındaki ilişkiler yumuşayacak mı, yoksa daha da kötü bir hal mi alacak? Şu an için Putin'in, Trump'ın seçilmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar ve ikilinin arasındaki ilişki, süper güç olan iki ülkenin gelecek dönemde tekrar barışı benimseyebileceği olarak yorumlanabilir.

