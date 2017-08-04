Geçtiğimiz Mayıs ayında gerçekleştirilen ve küresel çapta etkisini hissettiren WannaCry zararlı yazılımı etkisiz hale getiren güvenlik uzmanı Marcus Hutchins, bir konferansta olduğu sırada FBI tarafından gözaltına alındı.

23 yaşındaki Hutchins, DefCon ve BlackHat güvenlik konferanslarına katılmak üzere gittiği Las Vegas’ta FBI soruşturmasının bir parçası olarak gözaltına alındı. MalwareTech lakabıyla durduğu WannaCry yazılımıyla adını tüm dünyaya duyuran güvenlik uzmanı, daha sonra İngiltere’de bulunan Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’yle çalışmaya başlamıştı.

Güvenlik uzmanının annesi ise oğlunun başına ne geldiğini bilmediğini, kendisinden yaklaşık 20 saattir haber alamadıklarını belirtti. Hutchins’in oda arkadaşı ise o’nun önce Nevada’daki tutukluların bulunduğu Henderson Detention Center’a götürüldüğünü, sonra da Vegas’taki FBI bölge ofisine aktarıldığını söyledi. Fakat ziyaret saatleri dışında kendisini bir daha göremediğini söyleyen oda arkadaşı, onun daha sonra kendisinin de bilmediği bir yere aktarıldığını belirtti.

Telegraph gazetesi, Hutchins’in çalıştığı Ulusal Siber Gübenlik Merkezi’ne ulaşıp konuyu sormuş olsa da merkez tarafından ‘konu hakkında yorum yapmak uygunsuz olur’ cevabını almış. Yakın zamanda güvenlik uzmanının akıbetinin ne olduğuna dair resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.