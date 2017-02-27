Felçli Hastalar ile İletişimde Yepyeni Bir Boyuta Ulaşıldı!

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, beyin ve vücudu sonuna kadar zorlayan bir hastalıkla uğraşan insanlara fırsat sağlamayı hedefliyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, Lou Gehrig hastalığına sahip felçli hastaların, yakınlarıyla iletişim kurması için yeni bir yol geliştirdi. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında zirveye oynayan okul, geliştirdikleri metodun "bugüne kadar bildirilen en yüksek hız ve doğruluk düzeyinde" seviyesinde olduğunu iddia ediyor.

Kas hareketini kontrol eden beynin bölgesi olan motor korteksin sinyallerini kaydetmek için hap boyutundaki elektrotlar, kişilerin beyinlerine yerleştiriliyor. Burada işler iyice ilginçleşiyor.

Araştırmacılar, bir ucunda bilgisayara bağlanan ve diğer ucundaki ise başın üst kısmına doğru, beynin gerekli yerine yerleştirilen bir çeşit güç kablosu geliştirdiler. Kişinin motor korteksinden gelen sinyaller, kablo aracılığıyla bilgisayara gönderiliyor ve algoritmalarla işaret ve tıklama komutlarına dönüştürülüyor.

Videoda görüldüğü gibi, bu komutlar imleci ekran klavyesindeki karakterlerin üzerine yönlendiriyor. Felçten mücadele eden kişilerin bu kadar net iletişim kurmalarını sağlamak inanılmaz.

Söz konusu mimari, yıllar içinde geliştirilen beyin-bilgisayar arayüzlerinden farklı ve çok daha keskin. Yine de yeni cihazın makul bir maliyetle hastalarla buluşması biraz zaman alabilir.