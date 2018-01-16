Ferrari Tesla'ya Rakip Bir Elektrikli Araba Üretecek!

Ferrari Bloomberg'e göre Tesla'nın Roadster'ına rakip bir elektrikli araba üretecek.

Tesla bir süredir elektrikli araba deyince akla gelen ilk marka haline gelmiş durumda. Özellikle de lüks segment elektrikli arabalarıyla da epeyce gündemde olan markanın özellikle de lüks segment rakipleri gün geçtikçe çoğalıyor. Bloomberg'e göre Porsche'den sonra şimdi de Ferrari, Tesla'nın lüks segment elektrikli araçlarıyla yarışabilecek seviyede bir elektrikli araç yapmak istiyor.

Geçtiğimiz Salı günü ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit kentinte gerçekleşen Detroit Auto-Show 2018'de Ferrari'nin CEO'su Sergio Marchionne, Bloomberg'le gelecekte çıkaracakları araçlar hakkında konuştu. 2019'un sonuna ya da 2020'nin başına doğru "SUV" tipi bir araç piyasaya sunacaklarını belirten Marchionne, aracın piyasadaki en hızlı "SUV" tipi araç olacağını belirtti.

Ayrıca elektrikli araçlar hakkında da demeç veren Marchionne, "Eğer bir elektrikli süper araba üretilecekse, Ferrari ilk olacak" dedi. Tesla'ya açıkça meydan okuyan Ferrari CEO'sunun söylemleri aslında yeni değil. Marchionne 2016'da 2019'a kadar üretilecek tüm Ferrari araçlarda hibrid teknoloji olacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz Mayıs ayında ise şirket yetkilileri, markanın gittikçe elektrikli araç pazarına doğru gittiğini açıklamışlardı.

Süper araç pazarında araçları elektrikli hale getirebilmenin, en önemli yetenek olmaya başladığını söyleyen Marchionne, artık müşteriye verilmesi gereken sözün bu olması gerektiğini de belirtti. Uluslararası haber ajansı Reuters'in yayınladığı raporda son yıllarda, global araç üreticileri elektrikli araba üretimine toplamda 90 milyar dolara yakın para yatırdığı söyleniyordu.

Görünüşe göre Ferrari ile birlikte diğer araç üreticileri de elektrikli araba üretmeye doğru kesin bir yol alıyor. Yine de Elon Musk'ın Tesla ile ilgili vizyonunun gerçekleştiğini görmek oldukça ilginç. En baştan beri vizyonunun tüm dünyadaki markaları, yenilenebilir enerji sektörüne doğru yönlendirmek olduğunu hep açıklayan Musk, bunu başarıyor gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz?