Büyük yatırımların yapılmaya başlandığı elektrikli otomobilpiyasası gelişmeye devam ediyor. Önümüzdeki 7 yıl içerisinde çıkması beklenen elektrikli arabaları sizler için derledik.

Elektrikli araba piyasası gün geçtikçe değerini artırmaya devam ediyor. Hem yeni hem de geleneksel otomobil üreticileri önümüzdeki yıllarda elektrikli araçlarını serbest bırakmayı planlıyor. Bazı elektrikli araçlar, gazla çalışan otomobilleri aşan özellikler ve teknik özelliklere sahip. Yakın gelecekte büyük bir role sahip olması beklenen elektrikli araçlardan, 2025 yılına kadar çıkması beklenenlerden birkaç tanesini sizler için bir araya getirdik.

Porsche Mission E

Porsche Mission E, 2019 yılının sonuna doğru piyasaya çıkacak ve fiyatı 75.000 dolar civarında olması bekleniyor. Araba, kablosuz olarak şarj edebilecek. Araba, iki motor, 600 beygir gücü ve bir şarj plakasının üzerinde oturarak şarj etme kabiliyetine sahip olacak.

Volkswagen I.D. Buzz​

Volkswagen, ikonik minibüsünü I.D Buzz ile yeniden canlandırıyor. Buzz, 2022'de bayilere çıkacak. Buzz'ın özelleştirilebilir bir iç kısmı olacak. Zemindeki parçalarda hareket edebilen ve döndürülebilen koltuklar, iç mekanların çeşitli amaçlar için ayarlanmasına olanak tanıyacak.

Volkswagen I.D.​

Microbus I.D. Buzz geri dönmeden önce, Volkswagen I.D.'yi serbest bırakacak. Şirketin 2020'de piyasaya sürmeyi planladığı crossover SUV Volkswagen I.D.. Araba ileri teknoloji özelliklerine sahip olacak. Volkswagen, otomobilin sesle kontrol edildikten sonra harekete geçebileceğini söyledi.

Jaguar I-Pace

Jaguar, 2018'de ilk tam elektrikli aracı I-Pace'i çıkaracak. I-Pace, lüks bir markadan bekleyeceğiniz performans özelliklerine sahip olacak. Araba, 400 beygir gücü ve yaklaşık dört saniyede 0-100 km/h arasında geçiş yapma olanağı bulacak.

Aston Martin RapidE​

Aston Martin, yalnızca 155 RapidE sedanı yapacak. Araç 2019'da satışa sunulacak. Aston Martin arabanın Tesla'dan üstün olacağını düşünüyor. Lüks otomobilin fiyatı 255.000 $, ve Aston Martin'in CEO'su Tesla'nın sunduğu herhangi bir ürüne göre daha üstün olacağını söylüyor.

Tesla Model Y​

Tesla, yakında çıkacak olan Model Y için kesin bir çıkış tarihi açıklamadı; ancak CEO'su Elon Musk, 2020 yılının sonuna kadar satılacağını söyledi. Arabayı henüz fazla bilmiyoruz, ancak Musk, Model 3'ten farklı bir platform üzerine kurulacağını söyledi.

Mercedez-Benz EQ

Mercedes-Benz, 2022 yılına kadar tüm modellerinin elektrikli modellerini satmayı planlıyor ve Concept EQ aracının 10 yıl içerisinde hazır olacağını açıkladı. Mercedes-Benz'in yeni kullanıcı arabirimi arabaya entegre edilebilir. Otomobilin iç mekanı, Mercedes-Benz'in gelişmiş ses kontrolü ve 3 boyutlu dokunmatik ekranlara sahip yeni MBUX arayüzünden faydalanabilecek gibi görünüyor.

Tesla Roadster​

Tesla, Kasım 2017'de yeni Roadster'ı açıkladı. Şirket, otomobilin 2020'de piyasaya sürüleceğini belirtti. Elon Musk, otomobilin inanılmaz derecede hızlı olacağını söyledi. Elon Musk, otomobilin 402 km/h'lik en üst hız ve 0-100 km/h'dan 1.9 saniyede çıkma imkânı da dahil olmak üzere inanılmaz özellikler bulacağını söyledi.

Nissan IDS​

Nissan elektrikli IDS'leri için 2020 yılına kadar kendiliğinden sürüş teknolojisine sahip olmayı umuyor ve bu da IDS'yi 2025 yılına kadar görebilmemiz anlamına geliyor. IDS, tablete dönüşen bir direksiyona sahip olacak. Sürücülerin, arabayı manuel olarak sürme veya otomatik olarak sürme seçeneği olacaktır. Kendiliğinden sürüş modunda, direksiyon simidi gösterge tablosuna katlanır ve yerini muazzam bir tablet alır.

Fisker EMotion​

Efsanevi otomotiv tasarımcısı Henrik Fisker, EMotion elektrikli otomobilini 2019 sonuna kadar piyasaya sürmeyi umuyor. Fisker, otomobilin inanılmaz özelliklere sahip olacağını iddaa etti. Ekim 2016'da Fisker, EMotion'un şarj başına 400 mil fazla seyahat edebileceğini ve sadece dokuz dakika içinde şarj edebileceğini söyledi.

Elektrikli arabalar için firmaların yapmış oldukları yatırımlar gerçekten çok fazla. Görmüş olduğunuz bu tasarım ve özellikler kısa süre içerisinde piyasadaki yerini alacak. Piyasa şimdiden bu kadar ilerlemiş olduğuna göre bundan 50-100 sene sonra ne gibi gelişmeler bizleri bekliyor olacak acaba ?