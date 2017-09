Herkesin merakla beklediği FIFA 18'in 12 takım ve 4 stadyumlu demo versiyonu yayınlandı.

Çıkmasına çok az bir zaman kalan FIFA 18’in demosu bugün yayınlandı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan demoda her biri birbirinden ünlü 12 takım yer alıyor. Toplamda 4 farklı stadyumun bulunduğu demonun belki de en ilgi çekici detayı kick off oyun modu ile birlikte “The Journey” hikaye modunun da önizleme olarak oynanabilir olması oldu.

Bir futbolcunun gelişimine odaklandığımız hikaye modunu bekleyen çok insan olduğuna eminim, ancak çoğu kişi oyunu FIFA Ultimate Team için satın alacaktır. Bu demo sayesinde FIFA 18’i deneyimleyecek ve beğenirseniz 29 Eylül’de satın alabileceksiniz.

Demoda yer alan 12 takım;

Manchester United

Manchester City

Real Madrid CF

Atlético de Madrid

Juventus F.C.

FC Bayern Munich

Paris Saint-Germain F.C.

LA Galaxy

Toronto FC

Boca Juniors

C.D. Guadalajara

Vissel Kobe

Demoda yer alan 4 stadyum;

Santiago Bernabéu

La Bombonera

StubHub Center

King Fahd Stadium

FIFA 18 29 Eylül’de PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Demoyu hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.