Çıkmasına çok az bir zaman kalan FIFA 18’in demosu bugün yayınlandı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkan demoda her biri birbirinden ünlü 12 takım yer alıyor. Toplamda 4 farklı stadyumun bulunduğu demonun belki de en ilgi çekici detayı kick off oyun modu ile birlikte “The Journey” hikaye modunun da önizleme olarak oynanabilir olması oldu.
Bir futbolcunun gelişimine odaklandığımız hikaye modunu bekleyen çok insan olduğuna eminim, ancak çoğu kişi oyunu FIFA Ultimate Team için satın alacaktır. Bu demo sayesinde FIFA 18’i deneyimleyecek ve beğenirseniz 29 Eylül’de satın alabileceksiniz.
Demoda yer alan 12 takım;
- Manchester United
- Manchester City
- Real Madrid CF
- Atlético de Madrid
- Juventus F.C.
- FC Bayern Munich
- Paris Saint-Germain F.C.
- LA Galaxy
- Toronto FC
- Boca Juniors
- C.D. Guadalajara
- Vissel Kobe
Demoda yer alan 4 stadyum;
- Santiago Bernabéu
- La Bombonera
- StubHub Center
- King Fahd Stadium
FIFA 18 29 Eylül’de PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirecek. Demoyu hemen indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.