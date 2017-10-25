Finlandiya Eğitim Sisteminin Başarısını Gösteren 10 Fotoğraf!

Finlandiya'nın neden dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip olduğunu gösteren 10 fotoğrafa bir göz atın. Bize ne kadar yabancı olduğunu görünce farkı anlayacaksınız.

Finlandiya, eğitim konusunda dünyanın en başarılı ülkesi olarak bilinir. Peki Finlandiya’nın eğitim sistemini zirveye taşıyan şey tam olarak nedir? Finlandiya’nın eğitim sistemini fotoğraflar ile incelemeden önce kısa bir özet geçebiliriz.

Öncelikle Finlandiya’da herhangi bir özel okul bulunmuyor. Öğrenciler günde yalnızca 4 saat ders görüyorlar. Küçük çocuklar oyunlar oynayarak öğreniyorlar, herhangi bir sınava girmiyorlar. Üst sınıflarda sınava girseler bile sonuçlar öğrencileri etkilememesi için onlara söylenmiyor.

Öğretmenlerin ise tamamı master diplomalı. Eğitimde fırsat eşitliği tüm öğretmenlerin bir numaralı prensibi ve hepsi en başarısız olması beklenen çocukların bile iyi eğitimli bir birey olmasını sağlayacak kadar azimli.

İşte 10 fotoğrafla Finlandiya’nın eğitim sistemi!

1- Ayakkabı Yok!

Finlandiya’da çocuklar okula geldiklerinde ilk yaptıkları iş ayakkabıları ve montları çıkarmak oluyor. Böylece hem dışarıdan kar, çamur ve diğer pislikleri okula bulaştırmamış oluyorlar hem de kendilerini evlerinde olduğu gibi rahat ve huzurlu hissediyorlar.

2- En Az 1 Saat Aktivite!

Bildiğiniz gibi Finlandiya oldukça soğuk bir iklime sahip. Ancak bu durum çocuklar ne kadar küçük olurlarsa olsun dışarı çıkmalarına engel değil. 45 dakikalık ve 15 dakikalık teneffüslere ek olarak 45 dakikalık bir teneffüs daha bulunuyor. Böylece şartlar ne olursa olsun öğrenciler dışarı çıkıp spor yapıyorlar.

3- Okul Servisi Yok!

Finlandiya’da çocuklar evlerine en yakın okullara gidiyorlar. Böylece ulaşım bir sorun haline gelmiyor. Bu nedenle ülkede öğrenci servisleri yok, ulaşım bisiklet ile sağlanıyor. Tabi sokaklar güvenli olunca havanın kararması da bir tehlike teşkil etmiyor.

4- Tüm Çocuklar Aynı Okulda!

Finlandiya’da tüm çocuklar aynı okulda eğitim görüyorlar. Zihinsel ya da bedensel engelli çocuklar, yaşıtlarından koparılmıyor ve hep birlikte eğitim görüyorlar. Tek bir engelli çocuk dahi olsa okul ona özel sınıf açmak zorunda. Engelli sınıfları maksimum 10 kişi olabiliyor ve duruma göre 2 öğretmen çocuklar ile ilgileniyor. Sağlık durumu ne olursa olsun tüm çocukların bir arada eğitim görmesi, hiçbir bireyin toplumdan dışlanmamasını sağlıyor.

5- ‘Yapma’ Yok!

Finlandiya’da esas olan çocukların özgür ve kendini ifade edebilen bir birey olabilmeleri. Bu nedenle ‘yapma’ kelimesi kesinlikle kullanılmıyor. Dileyen çocuklar daha rahat ettikleri için pilates topunun üzerinde dersi dinleyebiliyor. Hatta dersin akışını bozmamak kaydı ile sınıfta dolaşabiliyorlar.

6- Ortak Yemek!

Finlandiya’da yemekleri de devlet karşılıyor. Bu nedenle öğrencilere yemeklerin ödedikleri vergilerden karşılandığı bu nedenle israf etmemeleri gerektiği öğretiliyor. Tüm öğrenciler diledikleri kadar yemek yiyebiliyorlar. Üstelik herhangi bir ayrım yemekhanede de bulunmuyor. Öğrenci ve öğretmenler aynı yerde yemek yiyebiliyor. Okullarda kantin bulunmuyor. Öğrencilerin su ihtiyaçlarını giderebilmeleri için özel yerler bulunuyor.

7- Erken Sorumluluk!

Okullarda neredeyse tüm sınıflarda lavabo bulunuyor ve bazı sınıflarda ocak ve bulaşık makinesi de bulunuyor. Bu sayede çocuklar hem kurabiye pişiyorlar hem de bulaşıkları yıkayarak sorumluluklarını yerine getiriyorlar.

8- El Becerileri!

Finlandiya’da öğrencilerin el becerilerini geliştirmeye büyük önem veriliyor. Bu nedenle eskiden erkek öğrenciler marangozluk kız öğrenciler ise aşçılık eğitimi alıyordu. Fakat tahmin edebileceğiniz gibi bu ayrım da ortadan kaldırıldı. Sınıflarda testereler, tornavidalar ortalıkta dolaşırken titiz kullanım sayesinde bir kaza olmuyor.

9- İzinsiz Fotoğraf Yok!

Finlandiya’da pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi çocukların ailelerinden izin almadan fotoğraflarını çekemezsiniz. Bazı okullar ise yüzlerin görünmemesi şartı ile fotoğraf çekimine izin veriyor. Nedeni ise mahremiyetin önemi. Bize çok yabancı bir terim.

10- Okul Duvarı Yok!

Okullar, tıpkı normal bir bina gibi bahçeye sahip ancak öğrencileri sınırlayan herhangi bir duvar bulunmuyor. Çocuklar sorumluluklarının farkında, bu nedenle okuldan kaçmak gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Dersi biten bisikletine binip evine gidiyor.