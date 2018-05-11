Uzun süredir beklenen 'parolasız giriş sistemi' ilk kez Mozilla Quantum'un son sürümü 60.0'a çıktı.

Firefox 'Quantum'un son sürümü olan 60.0 nihayet kullanıcılarla buluştu ve artık parolasız girişleri destekliyor. Bu parolasız girişler, Web Kimlik Doğrulama standardı ve USB tabanlı güvenlik anahtarları tarafından gerçekleştirilecek. Özellik, yakında Chrome 67'ye ardından da Microsoft Edge'e de gelecek.

Mozilla, geliştirmeleriyle alakalı açıklamalarında şunları beyan etti: "WebAuthn adlı sistem, kullanıcı hesaplarını korumak adına geliştirilmiş bir kimlik doğrulama ve şifreleme sistemidir. Artık devreye girmiş olan güvenlik sistemimiz, fiziksel güvenlik uygulamalarını örneğin; yüz tanıyabilme ve parmak izi tanıma gibi çeşitli mekanizmaları da gelecek günlerde destekleyecektir."

Firefox ve YubiKey ile bir kerelik kayıt sistemini kullanarak web tabanlı bir hesap oluşturabilirsiniz. Bu durumda hesaba tekrar giriş yaptığınızda kimlik doğrulayıcınız eğer yanınızdaysa tekrar tekrar şifre girme derdinden sizi kurtaracak.

Kişisel değil de ofis ortamı gibi kamusal yerler için de Firefox 60, ofis içi tarayıcı özelleştirme sağlıyor. Yenilik, Windows'un Çoklu Kullanım İlkesi'nden yararlanarak veya Mac, Linux ve Windows destekleyen bir JSON (JavaScript Object Notation) dosyası kullanılarak gerçekleştirilebilir.