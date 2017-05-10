Alex Macheres ismindeki bir genç, uçaklarda First Class olarak yolculuk yapıyor ve üzerine bundan para kazanıyor.

Sinir bozucu bir haber fakat maalesef gerçek: Alex Macheres, bütün dünyayı First Class olarak uçuyor ve üzerine bir de para kazanıyor. Mesleği ise hava yolu şirketlerinin yeni aldıkları ya da tasarladıkları uçakların first, business ve ekonomi kabinlerinin konforunu test etmek.

Uçuşlar test amaçlı olduğu için uçağın tek yolcusu da Alex Macheres oluyormuş. Mesleğini ‘havacılık uzmanlığı’ olarak tanımlayan Macheres, 14 yaşından beri BBC, CNN ve Sky News gibi uluslararası birçok medya kuruluşuna yorumculuk yapmış.

İşiyle ilgili Business Insider’a bir açıklama yapan Macheres, "İçimde seyahat etme virüsüyle doğmuşum. Daha ufacık çocukken elimle gökyüzünü gösterdiğim videolar var. Oysa ailemde de havacılıkla uğraşan kimse yok. 8 yaşlarındayken ailem havayolu şirketlerinin güvenlik videosunu beş farklı dilde ezbere söylememle dalga geçerdi” dedi.

Okumayı sökmeye başladığı andan itibaren havacılıkla ilgili ne kadar yayın varsa hepsini takip ettiğini söyleyen Macheres, daha 16 yaşındayken Sky News’la sözleşme imzalayıp burada kadrolu havacılık yorumcusu olarak katılmış. Mesleğine daha fazla zaman ayırabilmek adına okuluna yarı zamanlı olarak devam eden genç, liseyi bitirir bitirmez eğitim hayatını sonlandırdığını ve havacılık sektöründe tam zamanlı olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Kabin konforunu yalnızca tek balına değil, biletli bir yolcu olarak da test ettiği zamanların olduğunu söyleyen Macheres, kabindeki şampanyaya kadar varan yemek ikramlarına ve uçak içi eğlence sistemlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.