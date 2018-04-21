USA Today'in yeni bir raporuna göre, Flickr fotoğraf paylaşım hizmeti SmugMug tarafından satın alındı. Şirket, gerekli kaynaklara odaklanarak Flickr'a "yeni bir yaşam" sağlamayı planladığını açıkladı.

Bildiğiniz gibi Flickr, dünyanın en tutkulu fotoğrafçılarından bazılarıyla dolu inanılmaz bir topluluktur. Dünya çapında yüz milyonlarca insana, on milyarlarca fotoğraf sağlayan harika bir ürün çeşitliliği sunan marka, aynı zamanda da İnternet için önemli bir yapılaşmadır.

Bu bağlamda USA Today’in yayınladığı yeni bir rapora göre Flickr, fotoğraf paylaşım hizmeti SmugMug tarafından satın alındı. Markayı daha da büyüteceğini vurgulayan SmugMug, bu birleşimin hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçıların yararına olacağını da ifade ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan SmugMug; Google Fotoğraflar, Facebook ve Twitter gibi hizmetlerden de ayrılmayı planladığını ifade etti. Flickr için uzun vadeli planlar yaptığını söyleyen SmugMug’ın yeni girişimleri ise şimdilik merak konusu.