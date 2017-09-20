PUBG Benzeri "Fortnite Battle Royal" Bedava Olacak

Fortnite adlı hayatta kalma-inşa etme oyununun, PUBG'ye benzer Battle Royal Modu bedava ve herkesin oynayabileceği ayrı bir oyun olarak piyasaya sürülüyor.

Team Fortress'ın karakter sınıfı mekaniği, Minecraft'ın inşa etme mekaniği ve üzerine bir de co-op (yardımlı görev yapma) bir hayatta kalma mekaniğini iyi bir şekilde bir araya getiren Epic Games'in oyunu Fortnite'ın, 25 Temmuz 2017'de erken erişim oyunu olarak hayatına başladığını oyun severler hatırlayacaklardır. Şu an erken erişim halinde olan oyun 60 dolar gibi bir başlangıç ücretiyle paketler halinde satılıyor ancak 2018 yılında final sürümünün çıkmasıyla birlikte tamamiyle ücretsiz hale gelecek.

Oyunun Playerunknown's Battlegrounds(PUBG) benzeri oyun modu "Battle Royale", bir süredir oyunun severleri tarafından gayet başarılı bulunuyordu. Ancak oyunun yüksek ücretli bir erken erişim olmasından ötürü fazla büyük bir kitleye ulaşamamıştı. Yine de Playstation 4 ve PC için oynanabilir durumda olan bu oyun özellikle de daha Playstation için daha yayınlanmayan PUBG'ye benzer bir oyun modu sunarak özellikle de Playstation 4 sahipleri tarafından iyi bir PUBG alternatifi olarak görülüyor.

Oyunun resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre Fortnite'ın Battle Royale modu 26 Eylül'den itibaren tamamen bağımsız ve ücretsiz bir oyun olarak piyasaya giriyor. Oyunun daha orjinali erken erişimden çıkmadan bu hamleyi yapmaları ise çıktığından beri hızlı bir yükselişte olan PUBG'ye rakip olabilmek olarak yorumlanıyor. Ancak oyunu şimdilik sadece bir Epic Games hesabı alarak veya Playstation 4 sahibiyseniz oynayabileceksiniz.

26 Eylül'den itibaren oyunu deneyebilmek için, Fortnite'ın sayfasına girip Epic Games hesabı alabilmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ya da oyunu Playstation'da edinmek için ise buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Oyun şimdilik PUBG'ye ücretsiz ve iyi bir alternatifmiş gibi duruyor. Bakalım Fortnite Battle Royale'in çıkışıyla birlikte PUBG'nin tahtı biraz olsun sarsılacak mı? Siz ne düşünüyorsunuz?