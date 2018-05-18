Fortnite Mobile, Bu Yaz Android İçin Geliyor

Bu yaz çıkması beklenen Fortnite Mobile'ın Android sürümü hakkında açıklanan tüm detaylar.

Son zamanların iki favori ‘battle royal’ oyunundan biri olan Fortnite, gerek ücrestiz olması nedeniyle gerek yaptığı renkli etkinliklerle PUBG’nin popülerliğini gölgede bırakmaya başladı. Fakat android cephesinde çıkarılmış mobil bir Fortnite olmadığı için PUBG bu alanın mutlak hakimi olarak gösteriliyor. Tabii bu durum yakında değişmek üzere, zira Fornite’ın da Android sürümünün gelmesine oldukça kısa bir süre kaldı.

Yaz aylarında çıkması kesin olan Fortnite'un Android versiyonu için ekibin hummalı çalışması hızla devam ediyor. Ne gibi özelliklerin var olacağına dair küçük ipuçları veren Fortnite ekibi, özellikle ‘kontrol’ alanında oldukça titiz çalıştıklarını ve alelade hazırlanmış bir oynanabilirlik deneyimi ile değil de, tam fonksiyonlu bir kontrol sisteminin Android’e geleceklerinin sözünü veriyor.

Diğer yandan tıpkı PUBG Mobile’da olduğu gibi Fortnite’ta da sesli iletişim özelliğinin aktif olarak kullanılabileceğini belirten geliştiriciler, daha fazla detay vermekten kaçındı. Zira omuz omuza mücadele edecekleri PUBG ekibine fikir vermek istemiyor dahi olabilirler.

Henüz oyunun Android sürüm için çıkış tarihi net olarak belirtilmese de bir diğer bilgi olarak oyunun ücretsiz olacağını sevinçle duyurabiliriz. Ancak hemen hemen her mobil oyunda var olan oyun içi satın alma sistemi ile opsiyonel olarak kostüm, giysi gibi materyalleri ücretli olarak alabileceksiniz.