Bir Sinir Ağı Yazılımı, Var Olmayan İnsan Yüzleri Oluşturdu!

Ortaya çıkan sonuçlar gerçekçi olduğu kadar ürpertici de. Çünkü yeni insan yüzleri aslında hiçbir insana ait değil. DeepDream adı verilen yazılım, yapay sinir ağı ve yapay zeka teknolojilerinin hangi noktaya geldiğini gösteriyor.

Google, 2015'te DeepDream'i duyurmuştu. Görsel hafıza üzeine programlanan sinir ağı, bugüne kadar defalarca kez test edildi. Gelinen noktada ise estetik açıdan oldukça gerçekçi görünen, ancak hiçbiri gerçek olmayan insanlara ait yüksek çözünürlüklü görüntüler üretti. Ürpertici performansın arkasında Nvidia’nın da desteği var.

Nvidia, birbirine rakip olarak üretilen iki farklı sinir ağı yazılımını eşleştirdiği GAN programı aracılığıyla rekabetten doğan gücü bir kez daha ortaya koydu.

Ünlü simaların gerçek görüntülerini kullanan yazılım, düşük çözünürlüklü görüntülerden yola çıkarak, yüksek çözünürlüklü sonuçlar verebiliyor. Aslında yazılımın temel amacı da bu. Olabildiğince düşük boyutlu kaynakların kullanımıyla, eşsiz sonuçlar üretebilmek. Yazılımın kaynak görüntüleri, CelebA-HQ veri tabanından alındı.

Ortaya çıkan sonuçlardan bazıları:

Günümüzde Matrix gibi bir dünyaya çok uzak olsak da, bundan 5 yıl önce iki insan yüzünü gerçekçi bir şekilde birleştirmek için saatlerimizi harcar ve sayısız yazılım kullanırdık. Sonuçların ne kadar etkileyici olduğunu bir daha düşünürsek, bu kadar kısa süreler içinde böylesine hızlı sıçrayışlar sayesinde geleceği hayal etmek heyecan verici bir hal alıyor.

Yapay zeka yazılımları yakın zamanda, kullanıcılarla daha fazla etkileşim içine girecekler. iPhone X ve Huawei Mate 10 Pro gibi mobil cihazlar, yapay zeka destekli işlemcilere sahip ilk akıllı telefonlar oldular. Gün geçtikçe bu işlemciler ufalacak ve akıllı saatlere, sanal gerçeklik platformlarına geçiş yapacaklar. Hemen aşağıdaki videoda, bu dönüşümün sonuçlarını kendiniz de gözlemleyebilirsiniz: