Sosyal medya her ne kadar trollerin, spekülatif haberlerin, yanlış bilgilerin kol gezdiği bir mecra olsa da bazen iyi amaçlar için harika bir örgütlenme kanalı da sunuyor.

Fransa'da meydana gelen olay bu durumun son zamanlardaki en iyi örneğini oluşturuyor. Fransa'nın Trois-Moutiere'de kentinde bulunan Mothe-Chandeniers Şatosu, her biri en az 51 Euro veren 6 bin 500 kişi tarafından 500 bin Euro karşılığında satın alındı. Satın alınan Şato, bağışlar 1 milyon Euro'yu bulduğunda restore edilecek.

Kültürel miraslar tüm toplumlar için korunması elzem bir konu olarak öne çıkıyor. Fransa'da bulunan ve amacı bu tip kültürel mirasları korumak olan Crowdfunding platformu bir internet sitesi üzerinden bağış kampanyası düzenledi. Elbette bu bağışlar insanlardan sadece kültürel mirasın korunması amacıyla istenmedi. Kampanya düzenleyicileri harap olan şato için bağışta bulunan herkesi Société par Action Simplifiée (SAS) şeklinde hissedar olmasını sağladı.

Fransa'daki Mothe-Chandeniers Şatosu 13. yüzyıldan kalma ve Ortaçağ'da yaşanan savaşlar sırasında İngiltere tarafından iki kez ele geçirildi. Fransız Devrimi esnasında iki kez yağmalandı ve akabinde terk edildi. Daha sonra 1809'da zengin bir Parisli işadamı olan Francois Hennecart tarafından satın alındı ve restore edildi. 1870'de şato, Loire Vadisi'ndeki kalelerden esinlenerek romantik bir tarzda yeniden inşa edildi. Baron Lejeune Edgar'ın merkezi ısıtma sistemi kurduğu şatoda 1932 yılında büyük bir yangın baş gösterdi ve çok büyük bir zarar meydana geldi. Yangında birçok değerli antika, halı ve birbirinden güzel kitaplar yok oldu.

Şato şimdi tekrardan ayağa kalkmaya çalışıyor. Restore edildikten sonra ne olacağı tam olarak bilinmiyor. Bağış toplayanlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor: Kolektif güce inanıyoruz ve gelecekteki sahiplerin kolektif ve demokratik olarak şatonun geleceğine karar vermelerini istiyoruz." " "Sanatçıların evi mi olacak, yenilikçi ve popüler kültürel gelişimin bir yeri mi?"