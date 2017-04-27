S8'in Arkasındaki Kalp Sensörünün Farklı Bir Amacı Daha Var!

Samsung'un her amiralinde yer alan kalp atış hızı sensörünün aslında fotoğraflarınızı şahesere dönüştürebilecek bir görevinin daha olduğunu biliyor muydunuz?

Galaxy S8 üzerine yazılanlar, çizilenler destan oldu çünkü cihazın kendisi başlı başına bir efsane olarak çıktı karşımıza. Cihazın genel özelliklerinin yanı sıra güvenlik önlemleri de oldukça dikkat çekici.

Aslında bu yazımızda tonla özelliğinin arasında kaybolan ve çoğu kullanıcının farkına bile varmadığı kalp atış hızı sensöründen bahsedeceğiz. Samsung’un amiral gemilerine ısrarla yerleştirmek istediği S8’de de kendine yer buldu ve beklenilenden daha işlevsel oldu.

İşlevsellikten kasıt ise elimizi kaplayan cihazın ön kamerasında fotoğraflar çekilirken oluşan titremeler. Kabul edelim ki bu bulanıklıkların ortadan kalmasına daha çok vakit var. Ancak Samsung hemen LED flaşın altına yerleştirdiği bu sensörle duruma zekice bir çözüm sunmuş. Kamera ayarlarından sensörü özel bir deklanşör tuşu olarak seçebiliyor ve daha efektif fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Kamera Ayarları - Fotoğraf Çekme Seçenekleri yolunu takip edip, Kalp Atış Sensörüne Dokun seçeneğini onaylayarak kullanmaya başlayabilirisiniz.

Çalıştırma yöntemi ise oldukça basit: Ön kamera bir yüz tespit ederse, kalp atış hızı sensörüne dokunulduğunda fotoğraf çekilir. Sensörün iyi bir performansla çalışmasını istiyorsanız ve özellikle arka kamera ile etkili kareler yakalama amacınız varsa, kamera lenslerinizi düzenli olarak temizleyin. Zira sensöre dokunmaya çalışırken parmağınız lenste leke bırakabilir, doğaldır.

Söz konusu sensör yeni, fakat bu yeni bir özellik değil. Aslında Galaxy Note 4'ün piyasaya sürülmesiyle uygulanmaya başlandı. Ancak şimdi özellikle Galaxy S8 Plus’ın şirketin şimdiye kadarki en büyük amiral gemisi olduğunu görerek, her zamankinden daha kullanışlı olduğunu söylemek mümkün.