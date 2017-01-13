Galaxy S8'in Daha Önceki Sızıntılarla Ters Düşen Yeni Görselleri Sızdırıldı

Samsung'un yeni telefonu Galaxy S8 hakkında yeni sızıntılar paylaşıldı ancak sızdırılan görseller, daha önceki sızıntılarla uyuşmuyor.

Son birkaç haftadır hakkında önemli bilgiler duymaya başladığımız ve geçtiğimiz günlerde çalışır halde görüntülenen Samsung Galaxy S8'e ait yeni sızıntılar ortaya çıktı. Teknoloji dünyasının önde gelen sitelerinden GSM Arena'nın paylaştığı görsellerle Galaxy S8'in yeni görselleri de ortaya çıktı ancak bu görseller daha önceki sızıntılarla uyuşmuyor.

GSM Arena'nın paylaştığı görsellere göre Samsung, Galaxy S8'de ekran - kasa oranını ciddi bir şekilde abartarak fiziksel butonu kaldırmış, cihazın hem üst hem de alt kısmını çok küçük tutarak cihazın ekranını ön plana çıkarmış ancak daha önceki sızıntılarda cihazın alt kısmında yine aynı şekilde fiziksel butonu kaldırmış fakat bu buton yerine Samsung logosu eklemiş.

Samsung daha önce S8 için "sızdırılamayacak" demişti

Öte yandan ortaya çıkan kılıf sızıntılarıyla da bu yeni sızıntı uyuşmuyor. Daha önceki sızıntılarda arka kamerada yer alan flaşın kameranın tepesinde yer alacağı görünürken GSM Arena tarafından paylaşılan görsellerde flaş, daha önce olduğu gibi kameranın sağ tarafında bulunuyor. Bu da kafaları karıştıran detaylardan bir tanesi. Hatırlayacak olursanız Samsung daha önce yaptığı açıklamalarda Galaxy S8 modelinin sır gibi saklanacağını ve telefonun hiçbir şekilde sızdırılamayacağını açıklamıştı ancak cihazla ilgili sızıntılar çıkmaya başladı. Belki de Samsung, cihazın sızılmasını engellemiş ve bu nedenle farklı çalışmalar yaparak kaynakları yanlış yönlendirmeyi başarmış olabilir.

Uzun lafın kısası Galaxy S8'i tam olarak Şubat ayında düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde ya da Nisan ayında Samsung tarafından düzenlenecek özel bir lansmanla göreceğiz. Bakalım Samsung bizi şaşırtmayı başaracak mı yoksa sızıntılardaki gibi bir modelle mi karşılacağız?