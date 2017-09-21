Galaxy S8 ve S8+ için Android Oreo Beta Hazır!

Samsung'un bahar aylarında tanıttığı Galaxy S8 ve S8+, son Android sürümü için test sürecine başlamaya hazır.

Google, Ağustos ayı itibari ile Android 8.0 Oreo’yu kendi telefonları olan Pixel ve Nexus cihazlara dağıtmaya başladı. Fakat birçok akıllı telefon üreticisinin kendi telefonlarına son Android sürümünü getirmesi aylar sürecek.

Samsung, Android güncellemelerini en geç dağıtmaya başlayan şirketlerden biri. Güney Koreli teknoloji devi, stok Android üzerine kendi gelişmiş arayüzünü eklemek için uzun süren bir çalışma içine giriyor ve Google’dan bağımsız olarak ‘kendi’ Android sürümü için aylarca beta süreci geçiriyor.

Google, üreticilere Android Oreo sürümünü eskisinden daha hızlı bir şekilde dağıtacağını açıklamıştı. Görünüşe göre öyle de yaptı. Sammobile’ın paylaştığı habere göre, Samsung’un G950FXXE1ZQI7 ve G955FXXU1ZQI7 sürüm numaralarına sahip Android Oreo yazılımları Galaxy S8 ve S8+ için hazır. Sürüm numaraları içinde bulunan ‘Z’ harfi, yazılımın beta aşamasında olduğunu gösteriyor.

Samsung’un beta sürümünü kullanıcılara ne zaman ya da hangi pazarda sunacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Eğer beta sürümü yakın zaman içinde başlarsa düşük bir ihtimal de olsa yeni yıldan önce Android Oreo yükseltmesi Galaxy S8 ve S8+’a dağıtılmaya başlanabilir.

Galaxy Club’da görüldüğü üzere Samsung, Galaxy S8, S8 Plus, Note 8, S7 ve S7 Edge için Android Oreo beta testlerine önümüzdeki aylarda başlayacak. Samsung’un Android Oreo güncellemesini ilk olarak, son tanıttığı amiral gemisi Galaxy Note 8’e yayınlaması bekleniyordu fakat son gelişmeler S8 ve S8+’ın güncellemeyi alan ilk cihazlar olacağını gösteriyor.