Game of Thrones'da çok uzun süreden beri devam eden Jon Snow'un gerçek anne-baba olayı sonunda netlik kazandı.

7 haftadan beri bizleri sürekli değişik duygulara sokmayı başaran Game of Thrones, sonunda 7. sezon finali ile kafadaki pek çok soruyu ortadan kaldırdı. Yine en az 1 sene, hatta sızdırılan bilgilere göre 2019’a kadar yeni bir GOT bölümü izleyemeyebiliriz, ancak buna rağmen son sezonun çok hızlı ilerlemiş olmasına kızmış olsak da uğruna konuşabilecek pek çok konu bulunuyor.

Yazının buradan sonrası 7. sezon finali hakkında ciddi spoiler içerebilir. Kendinizi hemen kurtarmanızı ve diziyi izleyip öyle gelmenizi öneriyorum.

7. sezon 7. bölümü de arkasında bırakarak izleyicilerde derin bir boşluk yaratan Game of Thrones, yaklaşık 2 yıldan beri sürekli olarak alttan alttan verdiği Jon’un Targaryen olduğu teorisini sezon finali ile birlikte resmi olarak duyurdu. Sezon 6’da Bran’in babası Ned ve halası Lyanna’nın hatırasını izlediğinden beri birçok gizli bilgi Jon Snow’un aslında tahtın gerçek varisi olduğunu gösteriyordu.

7. sezon’a baktığımızda Jon’un meşru bir Targaryen olduğunu göstermek için çok fazla sahnenin yer aldığını gördük. Sam’le birlikte üstatların yanında olan Gilly’nin okuduğu kitapta Jon’un aslında bir piç değil, resmi olarak Targaryen olduğunu görmüştük. Ayrıca, Daenerys Lannister’ları katledip tekrar evine geldikten sonra Jon’la karşılaşan Drogon’un son derece iyi olan ilişkileri de ejderhanın çoktan Jon’u benimsediğini gösteriyordu.

Son detay ise Bran’in Sam’in yanına gelmesi ile gerçekleşti. Bran, Rhaegar ve Lyanna’yı zaten biliyordu, ancak olayın eksik parçası olan Rhaegar ve Elia Tyrell’in iptalini de öğrenerek tüm bilgiye sahip oldu. Bu olayla birlikte Robert Baretheon’un Lyanna’ya kaçırıp tecavüz edildiği gerekçesiyle Rhaegar’a saldırarak tahtı almasının yalan olduğu ortaya çıktı. Jon tecavüz edilerek ortaya çıkmış bir çocuk değil, Rhaegar’ın kral olduğu sırada Lyanna’yla evlenmesinden doğan çocuğuydu.

Son bölüm ile birlikte Jon Snow’un gerçek ismi de ortaya çıktı. Jon Snow, Targaryen’ler saldırıya uğramasaydı, Aegon Targaryen ismiyle gerçek bir kral olabilirdi. Bu da demek oluyor ki tahtın gerçek varisi Daenerys bile değil, bizzat Jon Snow oluyor. Bu durumda pek çok senaryo ortaya çıkıyor. En barışçıl senaryo, Targaryen’larda sorun olmayan ensest ilişki göz önüne alınarak Jon’un halasıyla evlenerek kral ve kraliçe olarak tahta geçmesi. En kötü senaryo ise, ikilinin birbiri arasında anlaşamaması üzerine birbirlerine düşman olması gösterilebilir. Yine de Jon Snow’un kişiliğinden dolayı bu savaşın ortaya çıkmayacağını düşünüyorum. Tüm yeni bilgileri tahminlere göre 2019’da kalan 6 bölümle birlikte edineceğiz.