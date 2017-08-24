Game of Thrones’taki En Karizmatik Hareket Hangisi?

Hacklenme haberleriyle boğuşsa da yine de her bölümü izlenme rekorları kıran Game of Thrones’daki en karizmatik hareket, sizce hangisi?

Uzun yıllardır fanlarını ekran başına kilitleyen Game of Thrones, belki de en çalkantılı zamanlarını şu aralar yaşıyor. Bir yandan dizinin hacklenen bölümlerinin resmi yayından önce yayılması, bir yandan son sezonun ışık hızında ilerlediğine dair yapılan eleştiriler derken Game of Thrones, bir şekilde popülerliğini korumaya devam ediyor.

Bazıları durağan geçse de dizinin bazı bölümlerinde, hiç beklenmedik karakterlerden akıllara kazınan hareketler gelmişti. Biz de içlerinden en karizmatik olanının hangisi olduğunu sizlere bir soralım istedik.

Bu anlamda aralarında bir tartışma başlatan Ekşi Sözlük yazarlarına kulak verip, biz de içlerinden hangisinin daha etkileyici ve karizmatik olanını seçmeye çalışalım. Aman diyeyim, her bir açıklama spoiler niteliği taşıdığı için ‘spoiler haters’lar buradan uzak dursunlar.

Sizin aklınızda kalan ve 'şu sahne şaheserdir' dediğiniz bir an var mı?