Game of Thrones'un 8. Sezonunun Yayın Tarihi Açıklandı!

Televizyon tarihinin bölümleri yayınlanmadan korsana düşen dizisi Game of Thrones'un 8. sezonunun başlama tarihi belli oldu. Sezonun başlama tarihi ile ilgili bilgiyi dizinin oyuncusu Maisie Williams verdi.

HBO tarafından çekilen ve yayına girdiği günden bu yana büyük bir hayran kitlsiyle merakla izlenen dizi Game of Thrones'un yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu. Ağustos ayında 7. sezon finalini yapan efsane dizinin, yeni sezonunun Nisan 2019'da yayına gireceği belirtildi. Dizinin yayın tarihi ile ilgili açıklama oyunculardan Maisie Williams tarafından geldi.

Dizide Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams yaptığı açıklamada “Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle kurgu işlemi, oldukça meşakkatli. Acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Sevilen oyuncu canlandırdığı karakterin geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Arya karakterini canlandıran Williams, "Onun her zaman huzur bulmasını istedim. Arya'nın hikayesini yönlendiren bütün unsurlar bugüne kadar acı ve sert oldu. Karakterimin bir gün yeniden özüne kavuşmasını, öfkesinden kurtulmasını diliyorum" diye konuştu. Bu arada Game of Thrones'un 8. sezonunda 6 bölüm yer alacak.