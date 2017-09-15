Game of Thrones DVD Sürümünde Bir çok Yeni Sahne Yer Alacak!

12 Aralık'ta satışa sunulacak 7. sezon DVD sürümünde, kamera arkası ve dizi hakkında daha önce görülmemiş anlar bulunacak.

Game of Thrones’un 7. sezonu bitti ve hemen ardından 8. sezon hazırlıkları başladı. Yaklaşık 1. 5 sene sonra yayınlanacak yeni sezon için hazırlıklar devam ederken, 2019 yılına kadar bekleyemeyecekler için 7. sezonun yer aldığı özel bir Blu-ray ve DVD sürümleri satışa sunulacak.

12 Aralık’ta, geçen ay biten sezonu kutulu bir şekilde takipçilere sunacak HBO, bunu yaparken yalnızca Daenerys’le Jon’un aşkını değil, normal sezonda yayınlanmayan görüntüleri de paylaşacak. Sesli yorumlar, atölye ve prodüksiyon ekibinin dizi bölümlerini hazırlarken yaptığı uğraşlar gibi pek çok özel içerik, DVD paketi ile birlikte gelecek.

Casterly Rock ve Dragonpit gibi setler yaratma çabalarının yer alacağı pakette, 7. sezon hakkında merak edilen pek çok soru giderilirken, son sezonda yayınlanan bölümlerin hikaye ve konumlarının geçmişi hakkında 7 önemli klip içerecek. Bu bilgilerin pek çoğuna Game of Thrones YouTube kanalı üzerinden erişebiliyor olmanıza rağmen, her şeyin bütün halinde yer aldığı DVD ve Blu-ray paketleri yakında final yapacak dizi için güzel bir anı olabilir.