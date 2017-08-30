GOT'un Sezon Finalinde Herkes Bu Gizli Mesajı Kaçırdı!

Game of Thrones'un sezon finalinde yer alan bir görüntüyle birlikte artık neredeyse doğrulanan bir fan teorisi ile karşınızdayız.

Game of Thrones’un son bölümünden ortaya çıkan yepyeni bir gizli mesaj var. Birçok kişi gibi sizinde gözünüzden kaçan bu olay gelecek sezonun ana konusunu olduğu gibi veriyor.

Game of Thrones 7. sezon 7. bölümü izlemeyenler için yazının devamı spoilerlarla dolu bir orman gibidir. O yüzden yazıyı okumadan önce bir kez daha düşünün.

Uyarımızı yaptığımıza göre, sezon finalinin sonunda o efsane “duvar”ın yıkılışını gördük. Duvar yıkıldıktan sonra yeniden yürümeye başlayan ak gezen ordusu, Bran Stark ile Night King’in aynı kişiler olduğunu iddia eden çok çılgın bir fan teorisini destekledi.

Ak gezenler duvara doğru harekete geçtiği bir sırada havadan çekilen kroki görüntüsü, ak gezenlerin bir kurt profiline benzer şekilde hareket ettiğini gösteriyor. Bildiğiniz gibi bu desen Bran’in varisi olduğu Stark Hanesi’nin deseni.

Bu olaydan önce de Bran’in tavırları büyük farklılıklar içeriyordu. Bran üç gözlü kuzgun olduğu sırada Nigt King’le karşılaşmış ve sonrasında tüm tavırları değişmişti. Teoriye göre Bran, Night King’e dokunduktan sonra öldü ve Night King oldu.

Bran’in son sezonda, “artık Bran yok” tarzında açıklamaları insanların canını bir hayli sıkarken, karakterin önceki sezonlarda Ormanın Çocukları ile yaptığı diyalogda bu teoriyi destekliyor.

Bran Leaf’e: “Sen oradaydın, ak gezenleri yarattın”

Leaf: “Savaştık, katlediliyorduk, kutsal ağaçlarımız kesildi, kendimi savunmamız gerekiyordu”

Bran: “Kimden?”

Leaf: “Senden”

Bunu bir bütün halinde alırsak “insanlardan” gibi bir anlam çıkıyor, ancak Leaf burada “senden” derken bizzat Bran’i de kastetmiş olabilir. Ayrıca bu konuşmanın sebebi ne olabilir bilinmiyor. Belki de ormanın çocukları tüm ak gezenleri kontrol edebilmesi için Night King’i yaratarak her şeyi düzene sokmak istemiş olabilir.

Olayların gidişatının nasıl olacağını kestirebilmek güç, ancak gelecek sezonda anlatılması gereken çok fazla hikaye var. Umarım tüm bu hikayeler içine batırılmadan izleyicilere ulaştırılabilir.