Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı Yeni Avangers Filminde Rol Alacak

Game of Thrones severlerin yakından tanıdığı Peter Dinklage, Marvel'ın yeni Avengers filmi için görüşmelere başladı.

Game of Thrones dizisinin en önemli yıldızlarından biri olan ve Tyrion Lannister rolüyle tanıdığımız Peter Dinklage, bu diziyle birlikte adını tüm dünyaya duyurmayı başardıktan sonra şimdi de Marvel'ın yeni Avengers filminin yüzlerinden biri olacak.

Variety sitesinin haberine göre filmde rol almak için Disney ile görüşmelere başlayan Peter Dinklage eğer rolü kabul ederse ve Disney ile uzlaşmaya varabilirse önümüzdeki yıl vizyona girecek olan yeni Avengers: Infinity War filminde önemli bir karakteri canlandıracak.

Peter Dinklage'ın yanı sıra yine yıldızı parlayan oyuncularla ismi anılan ve Captain Ameria: Civil War filminin yönetmenlerinin yine yönetmenlik koltuğuna oturacağı Avengers: Infinity War filmi, Disney ve Marvel ortaklığıyla 27.04.2018 tarihinde vizyona girecek.