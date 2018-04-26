Game of Thrones’un Yazarından Beklenen Açıklama

Game of Thrones’un yazarı George R.R. Martin, hayranlarını hem sevindirdi hem de üzdü. Targaryen'ların tarihini anlatan kitabının bu sene yayınlanacağını belirten ünlü yazar, Game of Thrones serisinin sonunu getirecek kitap olan Kış Rüzgarları’nın bu sene de yayınlanmayacağını belirtti.

HBO’da yayınlandığı ilk günden beri büyük bir hayran kitlesine sahip Game of Thrones’un kitap serisinin yazarı George R.R. Martin’den beklenen açıklama geldi. Uzun bir serinin son kitapları üzerinde çalışan ünlü yazar, yaptığı açıklamayla takipçilerini hem sevindirdi hem de üzdü.

Martin’in yaptığı açıklamaya göre Targaryen’ların hayatını anlatan Ateş ve Kan kitabı 2018 yılı içinde çıkacakken, Kış Rüzgarları bu sene yayınlanmayacak. Yaklaşık 7 senedir beklenen ve serinin 6. kitabı olacak “Kış Rüzgarları” bu sene de yayınlanmayarak muhtemelen dizinin final sezonu ile aynı dönemde yayınlanacak.

1996 ila 2011 yılları arasında 5 seri kitap yazan Martin, 2012 yılından beri son kitabı üzerinde çalışıyor. Muhtemelen dizi ile planlı bir şekilde yayınlanacak kitapları beklerken, Ateş ve Kan kitabıyla Daenerys’in de mensubu olduğu Targeryen’ların tarihini okuyabilirsiniz. Martin’in kişisel web sayfasına göre 640 sayfa olacak Ateş ve Kan kitabı, 20 Kasım’da yayınlanacak. Buzun ve Ateşin Şarkısı’nın 300 yıl öncesinin anlatıldığı kitap, iki kitaplık serinin ilki olucak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Martin, “Kış 2018’de gelmiyor. Kış rüzgarları için biraz daha beklemelisiniz. Yine de Westeros’a dönebileceksiniz” dedi. Ateş ve Kan’ın normal bir roman değil, daha çok “hayali tarih” olduğunu belirten Martin, bu kitabın popüler tarih kitaplarına benzediğini belirtti.

Game of Thrones 9 kitap değil mi, neden 6. kitap diyorsunuz?

George R.R. Martin, Game of Thrones’u yazarken kitapları ikiye bölerek yayınladı. İlk kitap olan Taht Oyunları dışında çıkan 4 kitapta 2 kitap halinde yayınlandığı için toplamda 9 kitap oluyor. Kış Rüzgarları da muhtemelen 2 kitap halinde yayınlanacak. Bu hesaplama, kitap sayısını 11’e çıkarırken, serinin ise 6. kitabı olmasını sağlayacak.