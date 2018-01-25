  • Geceleri Gökyüzünde En Çok Parlayan Şey Uydu Olacak

Geceleri Gökyüzünde En Çok Parlayan Şey Disko Topu Benzeri Bir Uydu Olacak

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Rocket Lab’ın fırlatacağı “Humanity Star” isimli uydu, geceleri tüm Dünyadan gözlemlenebilen en parlak cisim olacak.

Merkezi Kaliforniya eyaletinde olan Rocket Lab firması uzay piyasasına girişini kutlamak için “Humanity Star(İnsanlık Yıldızı)” isimli bir uydu fırlatacak. İlk bakışta disko topunu andıran uydu, karbon fiberden oluşan 65 ayrı yüzeye sahip. Mart ayında fırlatılacak olan İnsanlık Yıldızı 2018 yılı boyunca gökyüzünde parıldayarak bizleri büyüleyecek.

Rocket Lab'in CEO'su Peter Beck'e göre, son derece yansıtıcı, disko-top benzeri uydu fırlatıldıktan sonra tüm insanların ilgisini çekerek dünyanın her yerinde yeni bir odak noktası olacak. Beck, "Dünyada nerede olursanız olun ya da hayatınızda neler oluyor olursa olsun, herkes İnsanlık Yıldızı'nı gece gökyüzünde görebilecek" dedi.
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Uzaya Küçük Boyutlu Uydu Göndermenin En Makul Yolu: Rocket Lab

On yıl önce bir Yeni Zellandalı uzay mühendisi Peter Beck tarafından kurulmasından bu yana Rocket Lab, büyük bir ilerleme gösterdi. SpaceX ve Blue Origin firmalarının aksine Rocket Lab, yörüngeye büyük paketler göndermek için yarışmak yerine diğerlerinden çok daha ucuza ufak paketler göndermeyi amaçlıyor. Peki, siz reklam amaçlı fırlatılacak uydu için ne düşünüyorsunuz?

Kaynak : http://www.businessinsider.com/brightest-object-night-sky-humanity-star-2018-1
Etiketler: uydu, rocket lab, insanlık yıldızı
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