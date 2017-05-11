Geçen sene Xiaomi Mi 5 için yapılan bükülme testlerinden sınıfta kalan Xiaomi, bu sene dersine çalışarak daha sağlam bir telefon üretmiş.

Herkesin merakla beklediği fiyat performans telefonu Xiaomi Mi 6, piyasayı şaşırtan bir cihaz oldu. Sunduğu özellikler ile fiyatı arasında büyük farklar gördüğümüz telefon, JerryRigEverything isimli Youtube kanalı tarafından dayanıklılık testine sokuldu. Geçen sene çıkan Xiaomi Mi 5 çok sevilmesine rağmen bükülme testinde paramparça olarak ne kadar kalitesiz bir malzemeden yapıldığını göstermişti, ancak Mi 6 için yapılan 3 test sonucunda yeni modelin Mi 5 gibi olmadığını görüyoruz.

Videoda 3 farklı teste sokulan Xiaomi Mi 6 ilk olarak çizilme testine karşı direncine, ekranın doğrudan sıcağa karşı korumasına ve bu telefon için en önemlisi bükülme testine sokuldu. JerryRig’in videoda belirttiği gibi Mi 6, Mi 5’te yaşanan sorunların en önemlilerini ortadan kaldırmayı başarmış.

Çizilme testinde dayandığı derece, günümüzde amiral gemisi diye tabir ettiğimiz akıllı telefonlarla aynı derecede bulunuyor. Mi 5 her ne kadar kalitesiz bir telefon olarak gözükse de, geçen sene çizilme testlerinde aynı başarıyı göstermişti. Mi 6’yı çevreleyen metal çerçevenin çok rahat bir şekilde çizilebildiğini gördük, ancak bu çerçevenin telefona sağlamlık kattığını söylemek gerekiyor. Yine de cihazın herhangi bir kısmının çizilmemesini istiyorsanız, anahtar gibi metal cisimlerle telefonunuzu taşımamanızı öneriyoruz. Telefonun çizilme testlerinin ardından sıcaklık testine giren Mi 6, buradan da alnının akı ile çıkmayı başardı. Son olarak telefonun Çin malı olmasından dolayı korkulan bükülme dayanıklılığına sokulan Mi 6, burayı da başarılı bir şekilde tamamlayarak tam bir fiyat performans telefonu olduğunu göstermiş oldu. Karşınızda JerryRigEverything tarafından hazırlanmış dayanıklılık test videosu;

Ayrıca bu güzel telefon için hazırladığımız videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.