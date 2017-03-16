GeForce GTX 1080 Ti İle Dünya Rekoru Kırıldı!

GTX 1080 Ti, şu anda piyasadaki en iyi ekran kartı. Daha iyi olan şey ise Founders Edition ile ulaşılan bu yeni rekor!

GeForce GTX 1080 Ti, Nvidia'nın çıkardığı son ekran kartı ve kendi klasmanında zaten şu anda en iyisi. Ancak işi daha da ileriye götürmek isteyen profesyonel kullanıcılar, Founders Edition modeliyle bir dünya rekoruna imza attılar.

Sonuç olarak GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition modeli 2,481 MHz hızına aşırtılarak yeni bir 3DMark rekoru kırıldı. Bu işlem, Kingpin kullanıcı ismiyle yapıldı. Kartın standart hızının 1,480 MHz olduğunu da belirtelim. Kendisi ayrıca 11 GB kapasiteli GDDR5X belleği standart 11 GHz hızından 12,5 GHz hızına aşırttı.

Aşırtmada kullanılan sistemde EVGA X99 serisi anakart, i7 6950X işlemci (işlemci de 5.1 GHz'e aşırtılmıştı) ve 32 GB DDR4 3200 MHz bellekler kullanıldı. Bu işlemler sonucunda, daha önce 12,316 puana ulaşılan 3D Mark Time Spy benchmark'ında 13,291 puana ulaşıldı. Yukarıdaki görselden detayları görebilirsiniz.