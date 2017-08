Yapılan açıklamalara göre önceden sızdırılan patent başvuruları sonrasında Samsung yetkilileri, S Pen'lere mikrofon eklemeye çalıştıklarını doğruladı.

Samsung'un 2014 yılında USPTO ile yaptığı patent başvurusunda, dahili bir mikrofon ve bir hoparlör bulunan bir stylus kalemi gözükmüştü. Bu patent başvurusuna göre cihaz üzerinden telefon görüşmeleri yapılabilir, bir nevi kablosuz kulaklık işlevi görebilir, tek başına dahi taşınabilirdi. Yaklaşık üç yıl sonra bugün Samsung yetkilileri, cihazlarına mikrofon eklemek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Samsung'un S Pen geliştirme şefi Chae Won-sik'in açıklamalarına göre Samsung, S Pen'e mikrofon eklemek için çalışıyor. Buna ek olarak yalnızca mikrofon değil, dijital imzalar yaratmak ve bunları saklamak üzerine de çalışmalar yürütülüyor. Chae, Samsung Galaxy Note 8'in geçtiğimiz hafta tanıtılmasının ardından şirketin S Pen'in "daha karmaşık dijital imza çözümü" sunmasını istediğini söyledi.

Samsung her ne kadar dijital imzalar üzerine çalışsa da gelecek bir S Pen'i Galaxy Note cihazlarndan ayrı olarak düşünmemelisiniz. Yani 2014'teki sızıntıdan sonra S Pen'in bir nevi telefon gibi olmasını beklemek yanlış olur çünkü her ne kadar mikrofon eklense bile bu özellik, not almak, ses kaydı atmak gibi işlevler için kullanılabilir.

Ayrıca şirket, S Pen'lerinin güvenliklerinin de artacağını dile getiriyor. Haliyle gelişen teknoloji sonrasında yeterli güvenlik önlemlerinin olmaması, kullanıcıları zor durumda bırakacaktır. Üstelik Wacom yöneticisi, S Pen'e daha fazla özellik eklenince dijital yazı araçlarının artacağını da belirtiyor.