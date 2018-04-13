NASA'nın Gezegen Avı Yapacak Yeni Uydusu: 'Tess'

Aylardır süren çalışmalar sonucunda nihayet NASA'nın bir gezegen keşif uydusu olan 'TESS', pazartesi itibariyle devreye girecek.

Kendi güneş sistemimizin dışındaki ilk gezegenler, sadece 25 yıl önce keşfedildi. O zamandan beri insanlar, Kepler ve K2'nin de dahil olduğu binlerce gezegen adayı bulundu.

Harvard Ünivertesinde astrofizikçi Jonathan McDowell konuyla ilgili attığı bir tweet'te şunları söylüyor: "TESS araştırması yapıldıktan sonra, Güneş Sistemi'nin ötesindeki en yakın gezegenlerden bazıları hakkında bir kataloğumuz olacak."

Son zamanlarda Astronomlar, bir yıldızın etrafındaki gezegenleri araştırmakla da ilgileniyor: kırmızı cüceler. Komşumuz olan Proxima Centauri öylesine bir yıldız ki ve potansiyel olarak, çevresinde su olabilecek bir çok gezegene sahip olabilir. Potansiyel olarak yaşanabilir iki gezegene ev sahipliği yapabilen TRAPPIST-1 de öyle.

Nihayetinde herkesin sorduğu soru şu olabilir: “Orada Dünya'mızın farklı bir versiyonu var mı?” TESS bu soruyu cevaplamayacak. Bunun yerine, bilim adamlarıyla 2020'de istenen uzun süreli bir proje olan James Webb Uzay Teleskobu ile alakalı daha yakın bir araştırma yapacak.

Eğer bir uzay tutkunuysanız gözleriniz 'TESS'de olsun. Bilimle kalın!