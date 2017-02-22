‘Yılın Sporcusu Ödülleri’ne Oy Ver, Muhteşem Hediyeleri Kap!

Bu yıl Gillette sponsorluğunda gerçekleştirilen “Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri”nde oy kullanan 17 kişiye çeşitli ödüller verilecek!

Bildiğiniz gibi her yıl Milliyet tarafından düzenlenen “Yılın Sporcusu Ödülleri” her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk spor dünyasının en iyilerini belirleyecek.

Sizlerin oylarıyla belirlenecek olan ve bu yıl Gillette sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte “Yılın Futbolcusu”, “Yılın Sporcusu”, “Yılın Takımı”, “Yılın Çıkış Yapan Sporcusu”, “Yılın Antrenörü”, “Yılın Paralimpik Sporcusu/Takımı” ve “Yılın Spor Adamı” dallarında yılın en iyileri ödüllerini alacak.

Aynı zamanda ödül alanların yanı sıra oy kullanan kişilerin de ödüller kazanacağı etkinlikte oy kullananlar arasından 17 kişi birbirinden güzel ödüllere sahip olabilecek.

Oy verenler arasından seçilecek olan 3 çift Barselona seyahati ve maç bileti, 5 kişi iPhone 7, 5 kişi iPad mini 4 ve 4 kişi de PlayStation 4 kazanma şansı yakalayacak.

Nasıl Oy Kullanırım?

15 Mart 2017 tarihine kadar sürecek olan oylama bölümüne giderek yılın en iyilerini belirleyen spor ödüllerine buradan ulaşarak oy kullanma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ancak ödüllerden birini kazanmak istiyorsanız oylama sonucunda sizden istenen bilgileri doldurmayı unutmayın!