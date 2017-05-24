Enteresting ile girişimcilik ekosisteminin önemli isimleri 28 Mayıs'ta Ege Üniversitesi'nde toplanıyor.

“Girişimcilikle ilgilenen insanlara ilham vermek” amacıyla hazırlanan Entresting etkinliği, girişimciliğin daha çok konuşulması gerektiği mottosuyla düzenleniyor. Sektörel vaka analizi yarışması ve problem çözme cevherinin ortaya çıkarılmasını sağlamak etkinliğin dikkat çeken diğer hedeflerinden. Girişimcilik ekosisteminin önemli isimlerinin de katılacağı etkinlik 28 Mayıs 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar(MÖTBE) Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

IEEE Ege Entrepreneurship Society’nin düzenlediği, Prof. Dr. Erhan Erkut, Burak Yaman, Devrim Aksu, Kemal Alçalı, Onur Candan, Toygun Tunçer ve Taylan Demirkaya’nın konuşmacı olarak katılacağı, Ali İhsan Varol’un sunumunu yapacağı etkinlikte aynı zamanda 5’er kişilik 5 grup, Endeavor Türkiye’nin Entresting için düzenlediği vaka analizi yarışmasında karşı karşıya gelecek. Yarışma sonucunda birinci gruptaki herkese bilgisayar ve çekilişle katılan 2 şanslı kişiye Londra'da 2 hafta ücretsiz dil eğitimi hediye edilecek.

Etkiliğin İçeriği Şu Şekilde:

Girişimcilik üzerine konuşmalar

Girişimcilikte Kelebek Etkisi PaneliGenç Girişimci Paneli

Fireside Chat : İzmir’de Girişimcilik

Vaka Analizi Yarışması Sunum Ve Sonuçları olacak.

Etkinliğe kayıt olmak ve ayrıntılı bilgi için: www.entresting.co adresine gidebilirsiniz.