Github iPhone'da Bulduğu Açığı Açıklayan Yazılımcıyı Banladı

iPhone'da çok ciddi bir açık bularak bunu Github üzerinden yayımlayan bir yazılımcı, Github tarafından banlandı.

Apple, bu sıralar yeni bir hata ile gündemde. chaiOS isimli hata iOS cihazlarını kitlerken, macOS'larda ciddi yavaşlamalara sebep oluyor.

Yazılım geliştiricisi Abraham Masri tarafından keşfedilen bu hata, mesajlar uygulamasıyla gönderilen web sayfası linklerinin önceden yüklenmesinden kaynaklanıyor. Normalde bir web sayfasını önizleyebileceğiniz göz önüne alınarak, bu web sayfasının içindeki veriler önceden indiriliyor. Masri, bu hatanın ismini “chaiOS” olarak duyurdu.

BuzzFeed News’e konuşan Masri, Github’da bir web sayfası oluşturduğunu ve meta datasını yüzbinlerce gereksiz karakterle doldurduğunu açıkladı. Daha sonra bu web sayfasının linkini mesaj olarak iOS destekli bir cihaza atan yazılımcı, bu kadar bilgiyi yüklemeye çalışan Mesajlar uygulamasının çöktüğünü, bazen de işletim sistemini kendisiyle birlikte kapattığını açıkladı. Mesajlar uygulamasını ne zaman açsanız böyle bir sorunla karşılaştığınız için son derece can sıkıcı bir durum olabiliyor.

Masri, bu paylaşımının ardından Github'dan banlandı. Konuyla ilgili bir tweet atan Masri, "Hatayı Apple'ın dikkatini çekmek için yayımladım. Bu sadece bir html dosyasıydı. Github her zaman kötü niyetli yazılım içerebilecek hailbreak'leri (hatta .ipa dosyalarını) barındırır. Hesabımı neden banladıklarını anlamıyorum. Ayrıca, bu hataları göstermeden önce rapor ederim" dedi. Masri, bunun dışında bu kodları tekrar yüklemeyeceğini, Apple'ın bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

chaiOS, her zaman aynı şekilde karşımıza çıkmıyor. Bazen mesajlar çöküyor, bazen bir gecikme yaşanıyor, bazen aygıt donuyor, bazen yazılımı kapatıp kullanıcıyı kilit ekranına döndürüyor, bazen de hiçbir şey olmuyor.

Masri, chaiOS’u iPhone 5S’ten iPhone X’a kadar tüm Apple cihazlarında test ettiğini ve iOS 10.0 ila iOS 11.2.5 Beta 5’e kadar tüm iOS sürümlerinde aynı hatayla karşılaştığını açıkladı. Eğer bu hata ile karşılaşıyorsanız, bundan kurtulmanın bir kaç yolu var:

Bağlantıyı barındıran siteyi engelleyin

Örneğin bu bağlantı Github üzerinden geliyor. Safari’den ayarlara giderek bu sayfayı engelleyebilir, bu sayede mesajlar uygulamasına yeniden giriş yapabilirsiniz.

iPhone’u fabrika ayarlarına yükleyin

Fotoğraf, video ve diğer kişisel bilgilerinizin yedeklerini aldıktan sonra fabrika ayarlarına yüklemek bu tarz sorunları kökünden çözecektir.

Bir Yama Bekleyin

Apple, muhtemelen en yakın zamanda bunun için bir güncelleme yayımlayacaktır. Bu güncellemeyi bekleyerek çok fazla takmamaya çalışabilirsiniz.

Normalde çok büyük bir olay olmamasına rağmen Apple’ın en kötü günlerinde denk gelen bir hata olması, daha olumsuz sonuçlar doğurabilir.