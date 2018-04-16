Gizemli Telefon Nokia X'in Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı!

Hakkında çok az bilgi ortaya çıkmış olan HMD Global'in gizemli telefonu Nokia X'in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Cihaz, 27 Nisan'da tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Şubat ayının sonunda gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde Nokia 6 (2018) ve Nokia 8 Sirocco’yu piyasaya süren HMD Global, bu iki cihazın tanıtımının üzerinden fazla süre geçmemiş olmasına rağmen yeni bir akıllı telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Çin’de görüntülenen elektronik reklam panoları, HMD Global’in 27 Nisan’da resmi olarak Nokia X adında bir akıllı telefon tanıtacağını gösteriyor. Fakat ne yazık ki görseller, telefonun tasarımı ve donanımı hakkında önemli herhangi bir ipucu sağlamıyor.

Yine Çin’den gelen söylentilere göre Nokia X, 4GB ya da 6GB RAM'e sahip olacak. Cihazın Qualcomm Snapdragon mu yoksa MediaTek markalı bir işlemciden im gücünü alacağı henüz bilinmiyor. Cihazın orta segmentte yer alması da söz konusu.

HMD Global’in eski Nokia modellerini yeniden diriltmek gibi bir geleneği olsa da Nokia X’in modernize edilmiş eski bir Nokia modeli olması beklenmiyor. Ayrıca cihazın adında bulunan ‘X’, iPhone X’daki gibi ‘on’ olarak değil ‘iks’ olarak okunacak.