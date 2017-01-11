Global Pazarda Satışa Sunulabilecek Yeni Bir Nokia 6 Ortaya Çıktı!

Ortaya çıkan bir Wi-Fi sertifikası, Nokia 6’nın Çin pazarı dışında da satışa sunulma ihtimalini ortaya çıkardı.

Nokia 6’nın duyurulmasının üstünden henüz birkaç gün geçmişken şimdi de Nokia 6’nın farklı bir versiyonu için olabileceği düşünülen bir Wi-Fi sertifikasına ulaşıldı. Çin’de piyasaya sürülen Nokia 6’nın model numarası TA-1000. NokiaPowerUser adlı internet sitesinin ortaya çıkardığı Wi-Fi sertifikasında ise TA-1003 model numarası göze çarpıyor. Bu farklı model numarası, Çin pazarı dışında da satılacak olan yeni bir Nokia 6 versiyonunun habercisi olabilir.



TA-1003 Model Numaralı Nokia 6'nın Göründüğü Wi-Fi Sertifikası

Bu haberi, Nokia’nın 26 Şubat’ta yapacağı yeni duyurularla ilgili haberimizle (aşağıda yer alan haber) birleştirdiğimizde, 26 Şubat’ta yapılacak olan duyurunun global pazarda satışa sunulacak bir Nokia 6 ile ilgili olma olasılığı bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde duyurulan Nokia 6’nın özellikleri şu şekilde: