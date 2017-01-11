Global Pazarda Satışa Sunulabilecek Yeni Bir Nokia 6 Ortaya Çıktı!

Nokia 6’nın duyurulmasının üstünden henüz birkaç gün geçmişken şimdi de Nokia 6’nın farklı bir versiyonu için olabileceği düşünülen bir Wi-Fi sertifikasına ulaşıldı. Çin’de piyasaya sürülen Nokia 6’nın model numarası TA-1000. NokiaPowerUser adlı internet sitesinin ortaya çıkardığı Wi-Fi sertifikasında ise TA-1003 model numarası göze çarpıyor. Bu farklı model numarası, Çin pazarı dışında da satılacak olan yeni bir Nokia 6 versiyonunun habercisi olabilir.
TA-1003 Model Numaralı Nokia 6'nın Göründüğü Wi-Fi Sertifikası
Bu haberi, Nokia’nın 26 Şubat’ta yapacağı yeni duyurularla ilgili haberimizle (aşağıda yer alan haber) birleştirdiğimizde, 26 Şubat’ta yapılacak olan duyurunun global pazarda satışa sunulacak bir Nokia 6 ile ilgili olma olasılığı bulunuyor.
26 Şubat'ta Nokia'dan Yeni Duyurular Gelecek!
Geçtiğimiz günlerde duyurulan Nokia 6’nın özellikleri şu şekilde:
- 5,5 inç 2.5D Kavisli Full HD Ekran
- Qualcomm Snapdragon 430 İşlemci
- 4 GB RAM
- 64 GB Depolama Alanı (MicroSD Desteği)
- Çift SIM Desteği
- 16 MP Arka Kamera
- 8 MP Ön Kamera
- 3000 mAh Batarya
- Android Nougat İşletim Sistemi
- Dolby Atmos Stereo Hoparlör
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