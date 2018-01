God Of War Mısır Mitolojisini Ziyaret Edecek!

Yakında Playstation 4'e özel olarak çıkışını gerçekleştirecek olan yeni God Of War oyununun tanıtımında, oyunun yönetmeni Cory Barlog, Kratos'un daha sonraki oyunlarda Mısır mitolojisinden tanrılarla karşılaşabileceğini belirtti.

Playstation sahibi değilseniz bile, God Of War oyun serisini muhtemelen duymuşsunuzdur. Yıllar içerisinde sadece Playstation'a özel olarak çıkan bu oyun serisinin ilk 4 oyunu (ve PSP ve Vita'ya çıkan bazı yan oyunları) hep Yunan mitolojisinden karakterlerle bezenmiş durumdaydı. 2018'in ilk aylarında Playstation 4'e özel olarak çıkan yeni oyunundan sonra bu anlamda küçük bir değişime giden oyun, anlaşılan bu değişimi sürdürmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Kratos her ne kadar ana hikayesi Yunan mitolojisiyle iç içe de olsa, God Of War serisinin yeni oyununda, karakterin Nors Mitolojisinden tanrılar ve karakterlerle karşılaşacağını öğrenmiştik. Aslında seri için çok kesin bir değişiklik gibi gözükse de, bunun dışında da oyunun oynanışı da dahil olmak üzere bir çok yenilik geldi. Oyunun yönetmeni Cory Barlog'a göre God Of War'ın ileriki oyunları da aynı yolu izleyecek gibi.

GameSpot'un dergisi Game Informer'ın bu ayki sayısına konuşan Barlog'a göre, God Of War'un ileriki oyunlarında Antik Mısır ve Maya mitolojisinden de karakterler göreceğiz. Özellikle de oyunun bu anlamda gittiği mitolojik yönü eskisine göre daha çok beğendiğini ifade eden Barlog, oyunun daha fazla kişiye ulaşmasını istediğini ve God Of War'un Uncharted ve Assasins Creed serisi gibi bir klasik olmasını istediğini belirtti.

Ne diyelim? Bizce oldukça iyi bir fikir. Yeni oyunda özellikle de Nordik mitolojiye oldukça meraklı biri olarak, ben şimdiden merakla beklemeye başladım bile. Şu an bu oyun serisini oldukça seven biri olarak, umuyorum ki ilerleyen yıllarda, Türk ve Orta Asya mitolojisinden de karakterler görürüz diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yunan ve Nordik mitoloji kadar ilginç bir mitolojiye sahip bir toplumuz. Sizce bizim mitolojimiz de oyun serisine girer mi?