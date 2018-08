God of War'ın Son Sırrı Açığa Çıktı

God of War çıkalı neredeyse 4 ay oldu ve daha ilk günden büyük bir merakla oyunu oynamaya başlayan oyuncular, hala oyunun içine gizlenmiş mesajları keşfetmeye devam ediyorlar.

2018'in en çok beklenen ve çıkmasının ardından da en çok konuşulan oyunu God of War oldu. Oyuncuların çoğunun bayıla bayıla oynadığı oyun kimi oyuncular tarafından her ne kadar 'bu God of War değil ki' diye eleştirilse de grafikleri, hikayesi ve oynanışıyla klasikler arasında girmeyi başardı. Hikayeyi bitiren oyuncular ise artık oyunun içine gizlenmiş ufak sürprizleri keşfetmeye odaklanmış durumdalar. Gelen en ilginç easter egg'lerden biri ise hikayeyi bitirmemiş olanlar için büyük bir spoiler tehlikesi, o yüzden eğer oyunu oynamadıysanız ya da henüz bitirmediyseniz, içeriğimizi okumayı hemen bırakmanızı tavsiye ediyoruz.

God of War'ı oynarken onlarca sürprizle karşılaştık. Ancak muhtemelen en büyük sürpriz hepimiz için Atreus'un aslında Loki olduğunu öğrenmekti. Gerçi yol boyunca bolca şaşırarak ve heyecanlanarak bu ruh haline hazırlanmıştık ama yine de kimse o sahneye kayıtsız kalamamıştır.

Gelen son easter egg de tam olarak Atreus yani Loki'yle ilgili. Oyunun yönetmeni Cory Barlog'un hala keşfedilmemiş bir sır olduğunu açıklaması üzerine başlayan aramalar sonrasında keşfedilen easter egg, aslında büyük bir spoiler çünkü Kratos'un evinde saklı 4 rün, Loki'nin adını veriyor ve hikaye bitmeden bulunması durumunda hayli üzücü olurdu.

L

İlk rün ve ilk harf olan L, evde iki yatağın hemen üzerindeki köşede duruyor.

O

O ise L'nin tam karşısında, çapraz kirişlere dayanan merdivenin yanında.

K

K'yi bulmak ilk iki rüne göre biraz daha zor. Kapı eşiğinin hemen yanındaki kirişlerin karanlık tarafında, sarkan bir bez parçasının arkasında yer alıyor.

I

Sonuncu rün olan I ise bulunması en zor olan diyebiliriz. Odanın diğer tarafındaki kapının yanında bulunan K'nin tam karşısında bulunan rün, kesişen çarpraz kirişlerden birinin iç tarafında duruyor ve bir mum ile kase tarafından gizleniyor.